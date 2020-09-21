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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۲۹

اردوغان:

ساختار شورای‌امنیت باید اصلاح شود

ساختار شورای‌امنیت باید اصلاح شود

رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان‌ملل اعلام کرد: ساختار شورای‌امنیت باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در پیامی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد گفت: برای افزایش تاثیرگذاری مجدد سازمان ملل، باید در وهله نخست ساختار شورای امنیت اصلاح شود.

رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: ساختار شورایی که سرنوشت بیش از ۷ میلیارد انسان به انصاف ۵ کشور رها شده است، نه تنها عادلانه نیست بلکه قابلیت پایداری نیز ندارد. برخلاف معیارهای تعیین شده، سیستم سازمان ملل متحد در زمینه جلوگیری و پایان دادن به درگیری‌ها موثر نبوده است. اکنون می‌بینیم که با ساختارهای متناسب با نیازهای قرن گذشته، نمی‌توانیم بر آزمون‌های امروز غلبه کنیم.  بار دیگر تکرار می‌کنیم کشورهایی که در بحران‌های انسانی متعدد ریاکاری و منفعت طلبی‌ خود را اثبات کردند، نمی‌توانند حق و عدالت را در جهان برقرار کنند.

رئیس‌جمهور ترکیه در خصوص تنش ها با یونان در مدیترانه شرقی نیز ادامه داد: آنهایی که ترکیه را در مسئله مدیترانه شرقی نادیده می‌گرفتند، اکنون سر میز مذاکره آمده‌اند.

کد مطلب 5029748

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      برخی از اعضای دائمی مثل فرانسه و انگلیس آن قدرت تاثیرگذاری، توان کنترل و تامین صلح و امنیت جهانی را ندارند و در موضع ضعف هستند، همچنین از کشورها مسلمان، آمریکای جنوبی و آفریقا عضو دائمی در شورا نداریم

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