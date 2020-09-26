هشدار قاطع دادستان مرکز لرستان به حاملان سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش شاهون وند در سخنانی، اظهار داشت: به پلیس این اختیار داده شده که با افراد حامل سلاح سرد با نظارت و کنترل بیشتر و همچنین استقرار بازرسی منظم تر برخورد قاطع داشته باشد.

وی، عنوان کرد: هیچگونه مماشاتی در این رابطه نخواهیم داشت.

دادستان مرکز لرستان، بیان کرد: اخیراً گزارش داده شده بود که در خیابان شفا مرکز لرستان، سه نفر به نحو بسیار وحشیانه و خطرناکی با سلاح سرد، اقدام به مجروح کردن شخصی کرده بودند که در کمتر از ۷۲ ساعت این سه نفر متهم دستگیر شدند.

شاهون وند، گفت: بازپرس شعبه پنجم، به نحو بسیار قاطعانه ای با صدور قرار بازداشت موقت این متهمان را روانه زندان کرد.

وی، تاکید کرد: تکرار جرایم خشن از سوی متهمین با توجه به نوع بزه، سوابق و… از مصادیق محاربه و مفسد فی الارض به شمار می‌رود.