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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

هشدار قاطع دادستان مرکز لرستان به حاملان سلاح سرد

هشدار قاطع دادستان مرکز لرستان به حاملان سلاح سرد

خرم‌آباد- دادستان مرکز لرستان با هشدار قاطع به حاملان سلاح سرد، از دستگیری متهمان درگیری اخیر خرم‌آباد در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش شاهون وند در سخنانی، اظهار داشت: به پلیس این اختیار داده شده که با افراد حامل سلاح سرد با نظارت و کنترل بیشتر و همچنین استقرار بازرسی منظم تر برخورد قاطع داشته باشد.

وی، عنوان کرد: هیچگونه مماشاتی در این رابطه نخواهیم داشت.

دادستان مرکز لرستان، بیان کرد: اخیراً گزارش داده شده بود که در خیابان شفا مرکز لرستان، سه نفر به نحو بسیار وحشیانه و خطرناکی با سلاح سرد، اقدام به مجروح کردن شخصی کرده بودند که در کمتر از ۷۲ ساعت این سه نفر متهم دستگیر شدند.

شاهون وند، گفت: بازپرس شعبه پنجم، به نحو بسیار قاطعانه ای با صدور قرار بازداشت موقت این متهمان را روانه زندان کرد.

وی، تاکید کرد: تکرار جرایم خشن از سوی متهمین با توجه به نوع بزه، سوابق و… از مصادیق محاربه و مفسد فی الارض به شمار می‌رود.

کد مطلب 5032855

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