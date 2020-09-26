به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، انواع ورق‌های گالوانیزه در صنایع مختلفی مانند ساخت و تولید لوازم خانگی مانند انواع وسایل گرمایشی و سرمایشی، لباسشویی و غیره، برق، کامپیوتر و الکترونیک، خودروسازی، در صنایعی که رنگ‌آمیزی، برشکاری و شکل‌دهی فلز مورد نیاز است، کاربرد دارد.

یک شرکت دانش‌بنیان از سال ۷۵ با هدف تامین بازار داخلی به حوزه تولید انواع ورق گالوانیزه، نورد سرد، استنلس استیل (فولاد زنگ نزن) و سایر مقاطع فولادی ایجاد شد. این مجموعه توانست در کنار تامین نیازهای داخلی به صادرات محصولات تولیدی هم اقدام کند.

این شرکت دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه سهم به سزایی در تحقق خود کفایی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارد. تولیدات ورق گالوانیزه این شرکت پاسخگوی ۱۵ درصد نیاز بازار داخلی است و حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل ظرفیت تولید نیز در بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

به گفته نصرالله ایزدپناه مدیر عامل این مجموعه فناور، در حال حاضر آزمایشگاه‌های مجهز شرکت توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام آزمون‌های مختلف بر روی انواع ورق و مقاطع فولادی، گالوانیزه به روش گرم پیوسته و غیره را دارا است.

وی درباره ویژگی‌های ورق‌های گالوانیزه تولیدی شرکت، گفت: ورق‌های فولادی با پوشش گالوانیزه در صنایعی چون صنعت ساختمانی، عمرانی، الکتریکی، خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد دارند. شرکت ما هم در زمینه تولید انواع محصولات مطابق با استانداردهای جهانی و در برخی موارد ایجاد بستر تولید برخی ورق‌های پوشش‌دار با مصرف خاص، فعالیت دارد.

وی افزود:ورق سرد نورد هم دیگر محصول تولیدی این شرکت است.

ایزدپناه با بیان کاربردهای این محصول، بیان کرد: ورق نورد سرد شده محصولی است که طی فرآیند نورد سرد از ورق فولادی نورد گرم شده با ضخامت بالا پس از پوسته زدایی تولید می‌شود. در شرکت ما این محصولات با توجه به درخواست مشتری برای کاربردهای مختلف مطابق با استانداردهای EN ۱۰۱۳۰ -۲۰۰۶ و استاندارد ملی ایران INSO ۵۷۲۳ تولید می‌شود.

این فعال فناور درباره محصول ورق اسیدشویی‌شده هم گفت: ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوسته‌های اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم است که وجود این پوسته‌ها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق می‌شود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک (هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب برای استفاده بعدی می‌رسد.