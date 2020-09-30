به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه «مکتب عاشورا به روایت هنرمندان» که در آستانه ایام اربعین امام حسین (ع)، از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه، در نگارخانه استاد حسین لرزاده و نگارخانه استاد محمود فرشچیان برگزار میشود، شامل آثاری از نقاشان نامآشنا و پیشکسوت قهوهخانه، نقاشان صاحبنام معاصر در رویکردهای مختلف، و منتخبی از آثار کارگاه تخصصی سالهای گذشته در فرهنگستان هنر و موزه فلسطین است که در تنوع شیوههای ارائهشده، سیری از ۴۰ سال تداوم و تحول این هنر را از سنت تا نوگرایی به نمایش میگذارد.
در این نمایشگاه ۶ اثر متعلق به گنجینه فرهنگستان هنر و در گرایشهای نقاشی مدرن و معاصر با مضمون عاشورایی است که استادانی چون ایرج اسکندری، مصطفی گودرزی، مهدی حسینی، عبدالحمید قدیریان، غلامعلی طاهری، حبیبالله صادقی و محمود طوفان (از گنجینه شخصی) آنها را با موضوع بازآفرینی تصویری ترکیببند ماندگار محتشم کاشانی، خلق کردهاند.
در گرایش سنتی نیز در کنار چند اثر از مهدی طالعینیا، هنرمند پردهنگار قهوهخانهای، تعدادی از آثار خلقشده در کارگاه موزه فلسطین از استادانی همچون مرحوم محمد فراهانی و مرحوم علیاکبر لرنی، منصور وفایی و حسن اسماعیلزاده (چلیپا)، و نیز آثار خلقشده در کارگاه فرهنگستان هنر از مراد فتاحی، محمدرضا فرزانه و عفت تکلو به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه که آئین گشایش آن شنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۱۶، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهد شد، تا ۱۶ مهر ادامه خواهد داشت.
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