به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس بعد از انجام دو بازی سخت با تیم‌های السد قطر و پاختاکور ازبکستان موفق شد به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا برسد. نماینده ایران در این مرحله فردا شنبه در قطر به مصاف النصر عربستان می‌رود و برنده این مسابقه راهی فینال می‌شود.

رضا ترابیان بازیکن و مربی پیشین پرسپولیس که سابقه همکاری با یحیی گل محمدی را در این تیم دارد، درباره ارزیابی اش از وضعیت پرسپولیس گفت: انتهای فصل گذشته چند بازیکن از پرسپولیس جدا شدند و نفرات جدیدی جای آنها را گرفتند. به همین دلیل پرسپولیس فرصتی برای انجام بازی تدارکاتی و تمرین کافی نداشت. باتوجه به این وضعیت فکر می‌کنم پرسپولیس در آسیا خیلی عالی کار کرده است.

ترابیان ادامه داد: پرسپولیس حتی مقابل الدحیل هم مستحق باخت نبود. بازیکنان پرسپولیس نشان داده‌اند اگر بخواهند می‌توانند در فرصت کم نیز همه چیز را درست کنند. آنها خیلی خوب هماهنگ شدند و عالی کار کردند. بازیکنان همچنین متحد و همدل بودند که باعث و بانی اش هم کادر فنی باهوش و باتجربه پرسپولیس بود.

مربی سابق پرسپولیس تصریح کرد: یحیی خوب تیم را جمع و جور کرد. امیدوارم بازی با النصر را هم با همان روند و به همان خوبی رد کنند تا فینالیست آسیا شوند.

ترابیان در پاسخ به این سوال که نقطه قوت پرسپولیس کدام پست است؟ اظهار کرد: پرسپولیس در همه خطوط خوب بوده است؛ از دروازه بان یعنی حامد لک که فرصت کمی برای هماهنگی داشت گرفته تا مدافعان که خیلی بی نقص بودند. هافبک‌ها جنگنده بودند و هم به دفاع و هم به خط حمله کمک کردند. خط حمله هم باوجود اینکه تغییراتی داشته، خوب کار کرده است. پرسپولیس تیم یکپارچه و بالانسی است و برای همین موفق بود.

وی درباره اینکه چقدر به پرسپولیس برای شکست النصر و فینالیست شدن در لیگ قهرمانان شانس می‌دهد، گفت: به نظرم پرسپولیس می‌تواند فینالیست شود. با تغییرات و تحولاتی که قبل از شروع لیگ قهرمانان در پرسپولیس ایجاد شد و زمان کوتاه تا حضور در این رقابت‌ها، شخصاً امید چندانی به تیم نداشتم ولی پرسپولیس عالی کار کرد. السد و پاختاکور تیم‌های کوچکی نبودند. پیش بینی من این بود که این دو تیم برای پرسپولیس مشکل ساز شوند. اگر بازیکنان و مربیان پرسپولیس همینطور ادامه بدهند فکر نمی‌کنم النصر هم برایشان مشکل ساز شود.

«فکر می‌کنید گل محمدی در بازی با النصر از ابتدا هجومی بازی کند یا مثل بازی با السد در نیمه اول تاکتیک پِرس از نیمه خودی را در دستور کار قرار بدهد؟» ترابیان در پاسخ به این سوال گفت: یحیی مربی منطقی و محتاطی است. او ابتدا تیم حریف را ارزیابی می‌کند و سپس تعویض‌ها و سیستم بازی تیمش را رفته رفته مطابق با تیم حریف تغییر می‌دهد و نتیجه می‌گیرد. بنابراین فکر می‌کنم مقابل النصر هم بازی را محتاط شروع کند.

مربی پیشین پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر خدا بخواهد همه چیز جور شده است تا پرسپولیس به فینال برسد و طلسم قهرمانی را در آسیا بشکند. امیدوارم استارت قهرمانی در آسیا از همین امسال بخورد تا سالهای بعد تیم‌های ایرانی استرس کمتری داشته باشند.

ترابیان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با کادر فنی پرسپولیس در ارتباط بوده و نکته فنی به آنها گوشزد کرده است؟ اظهار کرد: این مدت با یحیی در ارتباط بودم اما راجع به مسائل فنی دخالت نمی‌کردم. چون یحیی خودش مربی باهوش و باتجربه ای است. فقط به صورت کلی درباره تیم صحبت کردم و بابت هر برد به یحیی تبریک گفتم.