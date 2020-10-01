دار و ندار بازاریان دیلم در آتش سوخت/ حالا وقت حمایت همگانی است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حادثه آتش سوزی در بازارچه ساحلی بندر دیلم که صبح پنجشنبه رخ داد حادثه‌ای بسیار تلخ برای مردم دیلم و دیگر نقاط استان بوشهر و هرچند این آتش‌سوزی پس از ساعت‌ها تلاش مهار شد و هیچ تلفات جانی نداشت ولی خسارت سنگین مالی به کسانی که در این بازارچه ساحلی شاغل بودند وارد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در همان ابتدای بروز حادثه اعلام کرد که در این حادثه، بازارچه ساحلی به طور کامل در آتش سوخت و ۲۰۰ واحد صنفی دچار حریق شده است.

این حادثه باعث شده تا مالکان و کسبه با خسارت جدی روبرو شوند و همه سرمایه و حاصل دست‌رنج کسبه و بازاریان که در این بازارچه مشغول بودند طعمه حریق شد و حالا نه مال و اموالی دارند و نه کسب و کاری.

صاحبان این غرفه‌ها اغلب افراد ساحل‌نشینی هستند که تنها راه امرارمعاش آنها از طریق برپایی بازارچه موقت بوده است و در شرایط اقتصادی کنونی این خسارت و حادثه ناگوار برای زندگی آنها بسیار گران خواهد بود.

بازاری که صدها نفر از طریق آن امرار و معاش می‌کردند حالا به تلی از آتش و خاکستر تبدیل شده است و افرادی که نان‌آور خانه خود بوده‌اند، حالا دیگر نانی ندارند که به خانه ببرند.

حادثه آتش سوزی امروز بار سنگین بر دوش بازاریان و غرفه داران این بازارچه است که جبران خسارات آن به یاری و کمک و همدلی همه مسئولان نیاز دارد تا با همفکری و همیاری به یاری خسارت دیدگان این حادثه بشتابند.

حالا وقت آن است که مسئولان با هر روشی به یاری کسبه و بازاریان بشتابند و مردم و خیرین نیز دست آنها را بگیرند تا هرچه سریع‌تر بتوانند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

یار بازاریان خواهیم بود

فرماندار شهرستان دیلم پنجشنبه شب در جلسه فوق العاده مدیریت بحران این شهرستان با تاکید بر اینکه حل مشکل آسیب دیدگان بازارچه ساحلی از اولویت‌های این فرمانداری است اظهار داشت: تمام توان خود را برای حل مشکل غرفه داران به کار خواهیم بست.

احمد دشتی اضافه کرد: با اشاره به اینکه این جلسه به منظور ارزیابی و بررسی‌های اولیه حادثه ناگوار و غیرمترقبه آتش سوزی بازارچه ساحلی این بندر برگزار شده است با همفکری و یاری اعضا بتوانیم با تدابیر حمایتی در حل مشکل غرفه داران که خسارت سنگینی به آنان وارد شده تلاش و پیگیری لازم صورت گیرد.

فرماندار دیلم با اشاره به اینکه با وقوع این حادثه آتش سوزی از تمام ظرفیت‌های شهرستان و شهرستان‌های همجوار و همکاری مردم برای مهار و خاموش کردن آتش استفاده شد بیان کرد: از بین رفتن حاصل دسترنج کسبه بازارچه ساحلی در چند ساعت موجب ناراحتی همه شده و برطرف کردن مشکل آنان از اولویت‌های مسئولان این شهرستان است.

فرماندار دیلم ناایمن بودن بازارچه ساحلی این شهرستان به ویژه سقف آن را باعث گسترش و سرعت انتقال آتش سوزی برشمرد.

همه باید به بازاریان کمک کنند

امام جمعه دیلم نیز در این نشست فوق العاده با اشاره به اینکه حادثه آتش سوزی بازارچه ساحلی دیلم یکی از بحران‌های مهم این شهرستان است اظهار داشت: همه باید برای حل مشکل آسیب دیدگان ناشی از آتش سوزی بازارچه ساحلی این شهرستان تلاش کنند.

حجت الاسلام محمود اسدی افزود: انتظار می‌رود استاندار بوشهر و مدیریت بحران در حل مشکلات ایجاد شده همکاری کنند.

آمادگی بسیج سازندگی برای کمک

ذوالفقار عباسی فر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه آتش‌سوزی بازارچه ساحلی دیلم، اظهار داشت: گروه‌های جهادی بسیج سازندگی شهرستان دیلم از بدو حادثه صبح امروز در محل آتش‌سوزی حضور پیدا کرده و تا اطفا کامل حریق در کنار دستگاه‌های امدادی مشغول به خدمات‌رسانی بوده‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: بعد از مهار آتش نیز نیروهای جهادگر در محل حادثه حضور دارند و آماده خدمات‌رسانی در کنار دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی ابراز کرد: صاحبان این ۲۰۰ غرفه‌ای که امروز در آتش سوخته، اغلب افراد ساحل‌نشینی هستند که به دلیل بضاعت مالی بسیار پایین، توان اجاره مغازه را نداشته و تنها راه امرارمعاش آنها از طریق برپایی بازارچه موقت بوده است.

عباسی‌فر با بیان اینکه همه نهادها باید برای کمک به افراد حادثه‌دیده بازارچه دیلم وارد عمل شوند، تصریح کرد: گروه‌های جهادی بسیج سازندگی این آمادگی را دارند که در کنار صنایع نفت و گاز، دستگاه‌های اجرایی و خیرین استان بوشهر اقدام به خدمات‌رسانی کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: از همه بسیجیانی که با دلسوزی و دغدغه مندی و مسؤولیت‌پذیری برای کمک به مردم در محل آتش‌سوزی حضور دارند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

اراده جدی برای جبران خسارت‌ها

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: خبر آتش سوزی بازارچه ساحلی دیلم و خسارت وارده به تعداد کثیری از همشهریان عزیز موجب بسیار تلخ بود.

عبدالکریم جمیری افزود: گرچه خسارات برای مالکین زحمتکش و معزز سنگین است، لیکن تلاش مسئولین در بررسی علل و عوامل حادثه، همچنین اراده جدی برای جبران خسارت‌ها و برنامه ریزی برای اخذ حمایت‌های استانی و ملی باعث آرامش روحی و روانی کسبه عزیز خواهد بود.

وی گفت: متعاقب مذاکره با استاندار بوشهر مبنی بر دستور به پیگیری عاجل موضوع، تشکیل جلسه فوری با مدیران ذی ربط جهت کارشناسی راه‌های ممکن برای انجام مأموریت و گزارش به موقع برای استفاده بهینه از فرصت‌ها مورد انتظار است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای همکاری با مسئولین در خدمت به عزیزان خسارت دیده از هیچ کوششی دریغ نخواهم داشت.