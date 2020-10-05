به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ارجاع چند مورد پرونده به پلیس امنیت عمومی در خصوص شرارت‌های اعضای یک باند که موجب ایجاد رعب و وحشت شده بود، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی در چند عملیات موفق به شناسایی و دستگیری سه تن از اعضای باند موسوم به "عقاب‌های پایروند" شده بودند، افزود: تلاش برای دستگیری سردسته این باند ادامه داشت تا اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی استان با افزایش کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی خود موفق به شناسایی مخفیگاه سردسته ۲۷ ساله باند در شهر "ملارد" استان البرز شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: با ردیابی مخفیگاه متهم مذکور که از یک‌سال قبل تحت تعقیب قرار داشت هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی انجام و مأموران پلیس امنیت عمومی استان با هماهنگی پلیس استان البرز در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری سردسته باند عقاب‌های پایروند شدند.

وی با اشاره به سنگین بودن پرونده اعضای این باند، گفت: ضرب و جرح، رعب و وحشت، قدرت نمایی با شمشیر، اخلال در نظم و امنیت عمومی، تخریب اموال و اخاذی و زورگیری نمونه‌هایی از جرایم این باند خطرناک است.

جاویدان خاطرنشان کرد: اعضای باند تصاویر قدرت نمایی پوشالی خود و اقدامات مجرمانه خود را نیز در فضای مجازی منتشر می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه جای اراذل و اوباش و اشراری نظیر اعضای این باند نیست، گفت: همه این افراد بدانند سخت‌ترین برخوردها و مجازات‌ها در انتظارشان خواهد بود.

وی یادآوری کرد: پلیس قاطعانه با اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد عده‌ای به منظور قدرت‌نمایی امنیت شهر و جامعه را مختل کرده و مزاحم دیگران شوند.