به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشست کمیسیون تخصصی ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر با هدف اصلاح آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و با حضور مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان و نمایندگان دستگاههای عضو این ستاد برگزار شد.

سید فردین تقی زاد، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان در این نشست رویکرد حمایت هدفمند، شفاف نمودن مواد آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه را هدف اصلاح آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانست و گفت: چارچوب ها و استانداردهای آموزشی در بررسی مجدد این آیین نامه حفظ خواهند شد.

وی تطابق این آیین نامه با مقررات آموزشی جدید وزارت علوم و همچنین قانون جامع ایثارگران را از ضرورتهایی دانست که در تدوین و اصلاح آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر باید منظور شوند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اجرای طرح هدایت تحصیلی ، برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی و همچنین انتخاب استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر را کما فی السابق در دانشگاه ها ضروری دانستند.

تقی زاده تاکید کرد: باید تسهیلات آموزشی به گونه ای به دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه شود که تقویت بنیه علمی بیشتر این دانشجویان و همچنین افزایش تعداد دانشجویان ممتاز را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران باید برای دانشجویان دوره های روزانه نیز مشوق هایی در قالب گرنت پژوهشی، کمک هزینه تحصیلی، اعزام به فرصت های مطالعاتی و... لحاظ کند تا دانشجویان به سمت دانشگاهای سطح اول کشور جهت دهی شوند.

در ادامه این نشست،نمایندگان حاضر در نشست دیدگاههای خودرا ارائه کردند و مقرر شد با ارسال مکتوب پیشنهادات، موضوع در جلسه آتی ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر بررسی و جمع بندی شود.