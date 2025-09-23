هم اندیشی درخصوص بهبود شرایط تحصیل نودانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر علی آقامیری، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، در نخستین جلسه هم‌اندیشی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه یک، که به مناسبت آغاز سال جدید برگزار شد، بر لزوم همکاری و تبادل نظر میان مدیران تاکید کرد.

وی در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی با همکاران و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات آنان برای تسهیل فرآیند بازگشایی دانشگاه‌ها است.

آقامیری افزود: ما قصد داریم تا از تجربیات مدیران به ویژه در خصوص دانشجویان جدیدالورود بهره‌برداری کنیم و این نظرات را به سایر دانشگاه‌ها انتقال دهیم.

وی در پایان، بر اهمیت استفاده از پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این جمع‌بندی به بهبود شرایط تحصیل دانشجویان کمک کند.