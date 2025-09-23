  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

هم اندیشی درخصوص بهبود شرایط تحصیل نودانشجویان شاهد و ایثارگر

هم اندیشی درخصوص بهبود شرایط تحصیل نودانشجویان شاهد و ایثارگر

سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان بر ضرورت هم‌اندیشی مدیران شاهد و ایثارگر به منظور بهبود شرایط تحصیل نودانشجویان در آغاز سال تحصیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر علی آقامیری، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، در نخستین جلسه هم‌اندیشی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه یک، که به مناسبت آغاز سال جدید برگزار شد، بر لزوم همکاری و تبادل نظر میان مدیران تاکید کرد.

وی در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی با همکاران و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات آنان برای تسهیل فرآیند بازگشایی دانشگاه‌ها است.

آقامیری افزود: ما قصد داریم تا از تجربیات مدیران به ویژه در خصوص دانشجویان جدیدالورود بهره‌برداری کنیم و این نظرات را به سایر دانشگاه‌ها انتقال دهیم.

وی در پایان، بر اهمیت استفاده از پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این جمع‌بندی به بهبود شرایط تحصیل دانشجویان کمک کند.

کد خبر 6598835
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها