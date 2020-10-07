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۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۴

محمد سالاری:

اجرای مسیر طبیعت گامی در راستای تحقق رویکرد انسان محوری است

اجرای مسیر طبیعت گامی در راستای تحقق رویکرد انسان محوری است

‌ رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران،اجرای مسیر طبیعت را گامی در راستای تحقق رویکرد انسان محوری مدیریت شهری دوره پنجم دانست و خواستار اجرایی شدن اولین مسیر این پروژه تا پایان این دوره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در بازدید خود از محل ایجاد مسیر طبیعت در اراضی عباس آباد، در خصوص این پروژه گفت: اجرای این مسیر پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بود که با موافقت اعضای شورا، به عنوان یکی از محورهای مصوب برنامه ۵ ساله سوم شهرداری و برنامه و بودجه سال ۹۹ مصوب شد.

وی ادامه داد: قرار است این مسیر در گام اول به صورت پیاده راه و مسیر دوچرخه از محدوده پارکینگ بیهقی در مجاورت مصلی تهران و محدوده پشت ساختمان بنیاد مستضعفان به روی تونل رسالت برود و بر فراز اتوبان حکیم تا محدوده برج میلاد ادامه یافته و در پارک پردیسان خاتمه پیدا کند.

سالاری تصریح کرد: در این محدوده تا منطقه ۲۲، مجموعه قابل توجهی از فضاهای سبز و باز و رود دره‌ها را داریم که می‌توان از آن برای این پروژه انسان محور استفاده کرد. البته ایجاد مسیر فعلی، گام اول محسوب می‌شود و در ادامه می‌تواند تا مجموعه سرخه حصار ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه اجرای مسیر طبیعت جدای از اینکه یک پروژه عمرانی محسوب می‌شود، تحقق یک رویکرد انسان محوری است، گفت: در دوره‌های گذشته اتوبان سازی، بزرگراه سازی و تونل سازی برای خودروها در اولویت مدیریت شهری قرار داشت اما مدیریت شهری دوره پنجم، رویکرد انسان محوری را انتخاب کرده و معتقد است، انسان‌ها باید بتوانند بر فراز خیابان‌ها تردد کنند.

وی افزود: تقاضای ما از شهردار تهران و همکاران ایشان در شرکت اراضی عباس آباد و شهرداری منطقه ۶ این است که برنامه ریزی ها به نحوی صورت گیرد که این مسیر تا مجموعه برج میلاد تا پایان این دوره اجرایی شود.

کد مطلب 5043028

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