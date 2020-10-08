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۱۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۲:۴۴

بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت؛

واکنش همتی به تحریم ثانویه بانکهای ایرانی

واکنش همتی به تحریم ثانویه بانکهای ایرانی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریم ثانویه بانک‌های ایرانی گفت: از این پس در کنار بخش‌خصوصی،تمام تلاش خود را برای تامین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار می‌بندیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریم‌های ثانویه به باقیمانده بانک‌های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و موادغذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملاً معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند در ماه‌های گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری، به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود و از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.

وی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آن کشور انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

کد مطلب 5043618

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      13 2
      پاسخ
      صادرکنندگان بخشی از تعهد ارزی خود را با واردات مواد غذایی و دارو تامین کنند، به نحوی که لیستی از اقلام مورد نیاز به صادرکنندگان بدهیم به جای رفع تعهد ارزی این اقلام مورد نیاز را وارد و تحویل دولت دهند
      • مجید محاوی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        4 1
        از کدام تعهد صحبت میکنید 27 میلیارد دولار خارج شده صادراتی یا دولار 4200 ت بر نگشته ملک شده خارج کشور و خوردند پرونده به کجا رسید وارد کنند هم دست بیل و سنگ پا وارد کرد..... بجای دارو کود وارد کردم
    • علی IR ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      9 14
      پاسخ
      به برجام و قطعنامه 2231 در سازمان بهداشت جهانی و فائو استناد کنیم و تحریم یکجانبه ضدحقوق بشری آمریکا را محکوم و از این دو سازمان برای تامین مواد غذایی و دارو کمک بگیریم، کشورها دیگر حمایت خواهند کرد
    • علی IR ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      6 21
      پاسخ
      تحریم های آمریکا به صورت یکجانبه است و تحریم شورای امنیت نیست بنابراین الزام حقوقی برای رعایت آن از سوی جامعه جهانی وجود ندارد به خصوص که تحریم یکجانبه آمریکا بی اساس و ضد حقوق بشر است
      • فربد IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        0 0
        نه بابا ، راست میگی؟؟ عجب . شرکتها خصوصی هستن در کل اروپا و اسیا و افریقا و افیانوسیه و استرالیا و امریکا ، و همینطور بانکها ، این چیزی که شما فرموودی ، تصمیم دولتی ست ، و در کل این جاهایی
      • IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        0 1
        جاهایی که گفتم خدمتتون ، دولت نمیتونه به شرکت خصوصی بگه برو سرمایه گذاری کن در فلان جا ، بله ، این حرفها دولتیست و به شرکتهای خصوصی که همه مبادلات بانکی و تجاری با این شرکتهاست ربطی پیدا نمیکنه
      • فربد IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        0 0
        دوست عزیز صحبت کردن با آگاهی بهتر از صحبت کردن با ناآگاهیست
    • علی IR ۰۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      10 12
      پاسخ
      در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه آمریکا طرح دعوا کنیم و خواهان لغو تحریم ها یکجانبه ضد حقوق بشری شویم، سازمان های مردمی ایرانی و جامعه پزشکی هم علیه دولت آمریکا در دیوان عالی این کشور طرح دعوا کنند
      • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        7 0
        تاحالا شده شکایت از امریکا اثری داشته باشه؟
    • علی IR ۰۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      9 5
      پاسخ
      مجلس ما دیپلماسی پارلمانی از طریق کمیسیون سیاست خارجی سنا آمریکا را آغار کند، کنگره شاید علیه تحریم ها ضد حقوق بشری دولت و خزانه داری اقدام کند و خانم پلوسی شاید در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دهد
    • علی اکبر معینی خادم العتره المحمدیه FR ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      18 43
      پاسخ
      با سلام واحترام خدمت شما دوستان. ببینید .آمریکا چیکار می کند .ای مردم عزیز وعزتمند. ای ملت بزرگ .ای گروهای مختلف سیاسی ببینید آمریکا چه ظلمی در خق ایران می کند. مرگ بر آمریکا.
    • IR ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      52 3
      پاسخ
      خیلی ممنون خسته نباشید پهلوان واقعا اگر ملت ایران این مسئولین خدمت گذار را نداشتند چکار می کردند؟ مسئولینی که بود و نبودشان یکسان است!
    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      34 3
      پاسخ
      اگر کشورهای غربی دچار مشکل اقتصادی یا هر مشکل دیگر شوند سریعا اتاق های فکرشان فعال میشوند و با خلاقیت و ارائه یک راه حل نو و جدید مشکلشان را حل می‌کنند اما عجیب است که ما اصلا اتاق فکر نداریم ...
      • IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        2 2
        بعضی از ما یه کلمه اطاق فکر یاد گرفتیم، یه جوری میخوایم تو جملاتمون ازش استفاده کنیم.
    • شهروند IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      20 43
      پاسخ
      خدا آمریکا را لعنت کند.
      • IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        0 0
        بی کفایتی مسئولین کار را به جای رسانده دشمن می داند هرچه تحریم کند فشار واقعی ایجاد شده و مردم گله مند می شود مقصر واقعی حکومت داران ما هستند نه آمریکا کار دشمن دشمنی است
    • حمزه غفاری IR ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      17 37
      پاسخ
      ترامپ س تنها هنرش تحریم کردن و افزایش تعرفه ها و خروج از معاهده ها و کنوانسیون‌های بین المللی بود. من به سه گروه از خدا طلب مرگ می کنم : خائنان، ظالمان و قاتلان .‌ترامپ شامل هر سه مورد است.
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      19 55
      پاسخ
      ماخودکفاییم وبه خارج ازکشور نیازی نداریم
    • ع IR ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      13 22
      پاسخ
      ریس بانک مرکزی امریکاه درمقابل ریسجمهو قدرمتد دنیا استاد ریس بانک مرکزی ما مترسکی بیش نیست
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      84 19
      پاسخ
      اقای همتی به امریکایی ها بگو ، من خودم انقدر مردم ایران را تحریم کردم که احتیاجی به زحمت شما نیست .
      • IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        38 2
        دقیقا عین حقیقت راگفتی
    • ایمان IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      23 13
      پاسخ
      والا تو مملکت ما اینقدر خائن زیاد شده که اگه الان یه جماعتی واسه همین اقدام کثیف گاوچرونها بیان بیرون و تو خیابون برقصن، دیگه جای تعجب نداره
    • حسین IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      52 4
      پاسخ
      کاهش شدید ارزش پول ملی نیز در کشوری با این منابع سرشار خدادادی نیز در حافظه ملت ثبت خواهد شد
      • IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
        1 0
        واقعا همنتور است خدا به ما ایرانیها همه چی داده جز فهم استفاده البته یک عده به عمد اجازه اصلاحات اقتصادی نمی دهد و حکومت هم زورش به افراد نمی رسه
    • رضا IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      44 1
      پاسخ
      مسلمان هزارتا مشکل دارند مردم کجا شما مسئولین نگذاشته اید مردم در مضیقه باشند دروغ گفتن هم حدی دارد
    • حببب IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      76 0
      پاسخ
      به خدا هیچ کاری تا الان نکردید از این به بعد هم نمیکنید . مردم و به حال خودشون گذاشتید . خدا حق این مردم و از شما بگیره . ببچارمون کردید . مادر من الان چند روزه انسولین نزده . دارم دیوانه میشم . خجالت
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      34 2
      پاسخ
      بخش خصوصی؟؟ دهان بخش خصوصی مورد عنایت قرار گرفت با اقدامات شما و آمریکا
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      31 4
      پاسخ
      ما همه ظاهرا مسلمان و ادعای دینداریی داریم واز دین نه چیزی می فهمیم ونه به آن عمل میکنیم عامل بی ارزش شدن پول ملی آنهایی هستند که دلارها را در خانه انبار کرده اند.
    • باقر شیخ عطار IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      27 5
      پاسخ
      حالا جناب پرزیدنت روحانی ما بیسواد هستیم یا شما ؟ گلابی جدید برجام رو تحویل بگیرید ... شما که زبون دنیا رو بلدی برای ما تفسیر کن تحریم ۱۸ بانک یعنی چی ؟ شما که کدخدا کدخدا می کردی ؟
    • محمد نایب سالکی IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      17 1
      پاسخ
      باسلام تعدادی از مسئولان کشور از زمان دولت قبلی تحریم ها را کاغذ پاره و بی اساس و پوچ می گفتند ولی نتیجه این است که پول ملی ارزش خود راحفظ نمیکند
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      آقای همتی متاسفانه باسیاست نادرستتان پولهای مردم راازبانکهاخارج کردیدوموجب تورم شدیددر بازازهای طلا ار ومسکن شدیدآیاوقت بیداری نشده
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      5 0
      پاسخ
      آقای همتی متاسفانه باسیاست نادرستتان پولهای مردم راازبانکهاخارج کردیدوموجب تورم شدیددر بازارهای طلا ارز ومسکن شدیدآیاوقت بیداری نشده؟
    • علی IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      دیگه عادت کردیم هر چه دلشان میخواد تحریم کنند3
    • جلال IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      2 4
      پاسخ
      مرگ بر ترامپ . حالا معنی مرگ بر امریکارو خوب می فهمیم . مرگ بر ترامپ جنایتکار حتی به کودکان و پیران رحم نمی کند تحریم اینچنینی یعتی جنایت علیه کودکان و مردم کهنسال و مظوم ایران ترامپ یک جنایتکار
    • گمنام IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      5 0
      پاسخ
      دلار از ۱۰هزارتومن شروع شد تا۳۰ هزارتومن هی گفتی حبابه از دکتری اقتصادت فقط یه. چیز یاد گرفتی حبابه فکر کنم پایان نامه شما در مورد حباب بود دکتر حبابی
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      3 1
      پاسخ
      خراب کردی نامت را باید با مرکب سیاه در تاریخ ثبت کنند الحق منتخب روحانی هستی جواب خدا را چی میدی همتی
    • جرج فلوید IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      2 1
      پاسخ
      بهتر.مرگ یه بار شیون هم یک بار
    • ناشناس IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      آقای همتی کجا بودی تا حالا توی این نقطه دنیا
    • نقی DE ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      خخخخخخخ خندیدیم همتی ،پ، نه په
    • ناشناس IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      مشکل اصلی اینه که حتی خود دوستان ایران مثل روسیه و چین نمیتونن از طریق بانک هاشون با بانکهای ایران مراوده داشته باشند . مسئولان نظام هم میگویند عراق و ترکیه هم نمیتونن طلب ایران رو از طریق بانکی بدهند
    • هموطن RO ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      2 1
      پاسخ
      چطورتاحالا هیچ مشکلی نبوده. ما که دیگه تحمل نداریم. شما ملت رو با خودتون مقایسه نکنید. به ما خیلی سخت میگذره. حالا بخش خصوصی هم دوباره ته مانده دلار رو میگیره وبعد فلنگ میبنده مثل شبنم خانم
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خب جناب دشمن دشمن است اون عملا داره می جنگه .تو چکار کرده ای اما تکلیف ما بیچاره ها چی می شه که به شماها رای دادیم جنابعالی و رییس جمهور هم مملکت رو ول کرده اید و عملا توان هیچی رو ندارید.
    • فوز عظیم IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سیاست ارزیتون از اول اشتباه بوده ، هست و اگه همینطور بخواین ادامه بدید بدتر هم خواهد شد ، درستش کنید همه مشکلات برطرف میشه و سلام
    • حمید PL ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مگه جنگ اقتصادی نیست پس چرا ما عقب نشینی کردیم ایا دلار شده سیصد هزار ریال شکست اقتصادی نیست؟ شما مسولین باید ریال ب ریال دفاع میکردین ک ارزشش پایین نیاد

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