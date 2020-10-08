واکنش همتی به تحریم ثانویه بانکهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریمهای ثانویه به باقیمانده بانکهای ایرانی گفت: تعدادی از این بانکها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و موادغذایی را به عهده دارند و بانکهای خارجی که با این بانکها مبادلاتی داشتند، عملاً معافیتها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند در ماههای گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری، به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روشهایی اجازه ندادیم هیچگونه کمبودی در کشور ایجاد شود و از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روشهای مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.
وی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آن کشور انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انساندوستی سران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.
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