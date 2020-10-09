به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع شافعی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پاکی قلب و سلامت درون از اسباب ورود به بهشت است.

وی با بیان عواملی که برای ورود به بهشت تأثیرگذار است خاطرنشان کرد: پاکی قلب و سلامت درون هر انسانی سبب رضایت الهی و اسباب ورود به بهشت است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: از آنجا که قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) توصیه نموده‌اند که مؤمنین از کینه، کدورت و حسادت و تحقیر دیگران به دور بوده و قلبی پاک و نفسی سالم داشته باشند بر ما لازم است تا در حد امکان دستورات الهی را جامه عمل بپوشانیم.

وی در ادامه افزود: صداقت در گفتار و کردار و نیت پاک در مواجهه با هم نوع از ضروریات دینی و اجتماعی ما مسلمین است، در روایت از پیامبر اسلام ثابت شده که پاکی درون و تسامح در مقابل دیگران سبب ورود بهشت می‌شود.

ماموستا مرادی در پایان با اشاره به اینکه تمام کارهای خداوند بر اساس اسباب و مسببات است، عنوان کرد: در خصوص فراگیر شدن بیماری منحوس کرونا نیز اگر مقدرات خداوند بر این است باید نسبت به هم نوع احساس مسئولیت داشته و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.