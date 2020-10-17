امیرحسین حیدری مدیر شرکت پخش نمایش گستران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم‌هایی که این شرکت مدیریت پخش آن را برعهده گرفته است، گفت: قبل از تعطیلی سینماها فیلم «آقای سانسور» را اکران داشتیم که با توجه به شرایط حاکم نمایش بدی نداشت و در ۲ هفته بیش از ۳۴۰ میلیون تومان فروش داشته است، امیدوارم بعد از اینکه این تعطیلی‌ها تمام شد و شرایط به حالت عادی بازگردد به اکران خود ادامه دهد.

وی بیان کرد: همچنین پخش فیلم سینمایی «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی را برعهده داریم که این فیلم سینمایی قرار است آبان ماه روی پرده سینماها برود.

مدیر شرکت پخش نمایش گستران ادامه داد: فیلم‌های «عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج‌زاد، فیلم «مغز استخوان» حمیدرضا قربانی و فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی را در دست داریم که به زودی برنامه اکران آنها مشخص می‌شود.

حیدری در پایان درباره اکران آنلاین هرکدام از این آثار گفت: در حال حاضر برای این فیلم‌ها گزینه اکران آنلاین نداریم و باید تهیه کننده فیلم برای اکران آنلاین این فیلم‌ها تصمیم بگیرند. البته این را باید بگویم که طبق قراری که در شورای صنفی نمایش گذاشته شده است، فیلم‌ها باید ۲ هفته اکران عمومی شوند و بعد از آن برای اکران آنلاین آن تصمیم گرفته شود.