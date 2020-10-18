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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۸:۳۳

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مدرسه آرزوی کودکان «سلیمان تپه» گرگان

مدرسه آرزوی کودکان «سلیمان تپه» گرگان

گرگان- کودکان روستای «سلیمان تپه» گرگان در آرزوی رفتن به مدرسه هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، «سلیمان تپه» روستایی در ۱۰ کیلومتری شهر گرگان است که از داشتن مدرسه و مرکز بهداشت محروم بوده و با اینکه بیش از یک ماه از سال تحصیلی جدید گذشته دانش آموزان به دلیل مشکلات مالی و بُعد مسافت تا نزدیکترین مدرسه از تحصیل محروم بوده‌اند.

این دانش آموزان به آموزش یکبار در هفته در مسجد محله قانع بوده اما از مسئولان می‌خواهند که فکری به حال مشکل آنها کنند.

سلیمان تپه ۵۸ دانش آموز دارد که با احتساب ۳۰ دانش آموز روستای حسین تپه که در نقطه جمعیتی این روستا واقع می‌شود، می‌توان با همکاری خیران و مسئولان مدرسه‌ای در اینجا بنا کرد تا آرزوی این کودکان محقق شود.

کد مطلب 5048963

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