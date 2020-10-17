توزیع ۱۵۶ بسته معیشتی میان نیازمندان خوانساری

محمدحسین شفاعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفته وقف و سالروز شهادت امام رضا (ع) در طرح احسان ماندگار با همکاری قرارگاه مواسات شهرستان خوانسار ۱۵۶ بسته معیشتی با اعتبار ۳۱۲ میلیون ریال از محل اعتبار موقوفات اطعام و تغذیه‌عزاداری امام حسین (ع) میان نیازمندان شهرستان خوانسار توزیع می‌شود.

وی گفت: در ماه صفر از محل موقوفات اطعام و تغذیه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طرح شمیم حسینی در قالب توزیع غذای گرم در مرکز توانبخشی حضرت بقیه الله و مرکز سالمندان انوری و به پاس قدردانی از مدافعان سلامت در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوانسار افزود: امسال در ماه مبارک رمضان پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مواسات و همدلی از محل موقوفات خوانسار ۱۲۰ بسته معیشتی در قالب ضیافت همدلی میان آسیب دیدگان ویروس کرونا توزیع شد.

وی افزود: در عید غدیر خم ۱۲۰ بن خرید بسته حمایتی و اقلام بهداشتی با همکاری قرارگاه مواسات شهرستان بین نیازمندان توزیع کردیم.

شفاعتی بیان داشت: تجلیل و تکریم فعالان عرصه، برپایی خیمه معرفت در امامزاده احمد (ع) و غبارروبی و عطرافشانی شهدای مدفون در امامزاده سید صالح و تجلیل از خانواده شهدای عرصه وقف و برگزاری مسابقه کتابخوانی راز جاودانگی همراه با جایزه به صورت مجازی از برنامه‌های هفته وقف در خوانسار عنوان کرد. ‌