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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۴:۴۹

سخنگوی الکاظمی بر نقش حشدشعبی در کنترل مرز با سوریه تاکیدکرد

سخنگوی الکاظمی بر نقش حشدشعبی در کنترل مرز با سوریه تاکیدکرد

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر نقش نیروهای حشدشعبی و ارتش عراق در کنترل مرزهای این کشور با سوریه در برابر داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر نقش نیروهای حشدشعبی و ارتش عراق در کنترل مرزهای این کشور با سوریه در برابر داعش تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی رسول» بر تداوم عملیات حشدشعبی و ارتش عراق برای مبارزه با تروریسم در مرز سوریه تاکید نمود.

وی همچنین افزود که نیروهای امنیتی عراق به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور و با انجام عملیات پیدستانه به شکل چشمگیری بری موضوع تأمین امنیت مرزهای عراق بویژه مرزها با سوریه متمرکز شده اند.

رسول گفت: تمرکز یگان‌های ما بر داده‌های اطلاعاتی و نیز انجام عملیات هلی بورن با هواپیماهای ارتش استوار است و در برخی موارد مخفیگاه‌های باندهای تروریستی داعش در عمق صحرا را هدف قرار می‌دهیم. برج‌های مراقبت و دوربین‌های حرارتی هم در تمام شبانه روز کل نوار مرزی عراق را کنترل می‌کنند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ادامه داد: مرزهای عراق با سوریه به مساحت ۶۰۵ کیلومتر در بخش‌هایی توسط نیروهای مرزبانی، در برخی مناطق توسط نیروهای حشدشعبی و در مناطقی دیگر توسط نیروهای ارتش عراق تحت کنترل قرار دارد و تمام آنها تحت دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و تحت نظارت وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش هستند.

کد مطلب 5049674

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