سخنگوی الکاظمی بر نقش حشدشعبی در کنترل مرز با سوریه تاکیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر نقش نیروهای حشدشعبی و ارتش عراق در کنترل مرزهای این کشور با سوریه در برابر داعش تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی رسول» بر تداوم عملیات حشدشعبی و ارتش عراق برای مبارزه با تروریسم در مرز سوریه تاکید نمود.

وی همچنین افزود که نیروهای امنیتی عراق به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور و با انجام عملیات پیدستانه به شکل چشمگیری بری موضوع تأمین امنیت مرزهای عراق بویژه مرزها با سوریه متمرکز شده اند.

رسول گفت: تمرکز یگان‌های ما بر داده‌های اطلاعاتی و نیز انجام عملیات هلی بورن با هواپیماهای ارتش استوار است و در برخی موارد مخفیگاه‌های باندهای تروریستی داعش در عمق صحرا را هدف قرار می‌دهیم. برج‌های مراقبت و دوربین‌های حرارتی هم در تمام شبانه روز کل نوار مرزی عراق را کنترل می‌کنند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ادامه داد: مرزهای عراق با سوریه به مساحت ۶۰۵ کیلومتر در بخش‌هایی توسط نیروهای مرزبانی، در برخی مناطق توسط نیروهای حشدشعبی و در مناطقی دیگر توسط نیروهای ارتش عراق تحت کنترل قرار دارد و تمام آنها تحت دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و تحت نظارت وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش هستند.