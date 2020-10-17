نقش پررنگ امام رضا (ع) در حفظ دین و جلوگیری از انحراف اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی صبح امروز در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز توجه همه شیعیان و دلدادگان به سمت حرم امام رضا (ع) است، گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند، «بضعه» من در خراسان دفن می‌شود، ایشان این کلمه را فقط برای حضرت فاطمه (س) و امام رضا (ع) استفاده کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، بیان کرد: برخی بضعه را به معنای پاره تن می‌دانند، اما بضعه از کلمه بضاعت است و منظور پیامبر از این کلمه به معنای سرمایه است. وجود اقدس سیدالشهدا خیلی مورد توجه پیامبر (ص) بودند، اما از ایشان به عنوان بضعه یاد نکردند، زیرا حضرت فاطمه (س) و امام رضا (ع) در حفظ دین و جلوگیری از انحراف اسلام نقش مهمی دارند و پیامبر حضرت فاطمه (س) و امام رضا (ع) را جزو سرمایه وجودی خود می‌دانستند.

وی، افزود: از زمان امیرالمونین تا امام رضا (ع) حکام بنی امیه و بنی عباس سعی کردند تا فرزندان پیغمبر را مورد آزار قرار دهند و آنان را به شهادت برسانند تا جریان امامت را از بین ببرند، امام به هدف خود نرسیدند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اینکه همه ائمه شهادتشان در غربت بود، بیان کرد: شاید فجیع‌ترین شهادت مربوط به امام هشتم (ع) بود، خود امام رضا (ع) نیز اصرار دارند که شهادتشان غریب‌ترین نوع بود، این چه ویژگی دارد که ایشان را غریب الغربا توصیف می‌کنیم، زیرا اصل شهادت غریبانه بود، مامون وقتی امام رضا (ع) را به شهادت رساند، مردم متوجه نشدند و تا مدتی مردم نمی‌دانستند که آیا ایشان به شهادت رسیدند یا رحلت کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، گفت: شهادت امام رضا (ع) دو سال و ۴ ماه به طول انجامید و این غربت ندانسته‌ای است که برای ایشان صورت گرفت، امام رضا (ع) قبل از آمدن به خراسان به محل قبر پیامبر (ص) رفتند، ایشان در حال گریه بودند و در پاسخ به سوال امام جواد (ع) که پرسیدند چرا گریه می‌کنید؟، فرمودند، من از پیامبر (ص) دور می‌شوم و در خراسان به شهادت می‌رسم و قبر مرا در کنار هارون قرار می‌دهند، امام هشتم (ع) در این لحظه به تعدادی از همراهیان خود فرمودند، امام جواد (ع) پس از من این مسیر را ادامه می‌دهد.

وی، افزود: والی مدینه از امام رضا (ع) دعوت کرد و به ایشان گفت که باید به خراسان برود، امام رضا (ع) خانواده خود را قبل از رفتن به خراسان به مکه برای اعمال حج بردند، ایشان بعد از طواف حج در مکه به سمت خراسان حرکت کردند، مامون به مسئول خود گفته بود مسیری را برای رسیدن امام رضا (ع) به خراسان انتخاب کنند که کویر باشد و هیچ شهر و آبادانی در آن نباشد تا مردم در این مسیر با امام رضا (ع) برخورد نکنند، اما مردم بصره متوجه حضور امام هشتم (ع) شدند و به سوی مسیر ایشان رفتند.

آیت‌الله علم‌الهدی، اظهار کرد: مأموران مامون امام رضا (ع) را تا نیشابور به گونه‌ای بردند که در مسیر هیچ شهر و آبادانی وجود نداشت، لذا ایشان بدون اینکه مردم متوجه شوند، وارد نیشابور شدند و وقتی مردم متوجه حضور ایشان شدند که امام رضا (ع) از شهر رفته بودند، اما مردم در جاده توانستند ایشان را پیدا کنند و دور امام هشتم (ع) ایستادند، وقتی چهره امام را دیدند مردم شروع به گریه و شیون کردند.

در ادامه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شهادت نامه امام رضا (ع)، گفت: وقتی امام رضا (ع) به خراسان رسیدند، مامون همه بزرگان را دعوت کردند و در حضور جمعیت به امام رضا (ع) گفت، می‌خواهد ایشان را جانشین خلافت خود کند، امام رضا (ع) فرمودند، مامون اگر این خلافت حق خدایی است نمی‌توانی به دیگری بدهی، اگر حق خدا نیست چطور می‌خواهی به دیگری واگذار کنی، این سخنان نقشه مامون را نقش بر آب کرد و مامون عصبانی شد، امام رضا (ع) فرمودند، پدرم از امیرالمومنین نقل کردند که من زودتر از تو می‌میرم، در حالی که مرا می‌کشند و در سرزمین غربت مرا دفن می‌کنند.

وی، بیان کرد: مامون امام رضا (ع) را مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی کرد، این در حالی بود که امام از پذیرفتن اکراه داشتند و از خدا خواستند که ایشان را در این مورد مواخذه نکند.

آیت‌الله علم‌الهدی، گفت: مامون نمی‌توانست حضور مقدس امام رضا (ع) را بپذیرد، لذا امام رضا (ع) را کم‌کم حبس خانگی کردند تا مردم با امام رضا (ع) ارتباطی نداشته باشند و بعد هم امام رضا (ع) را با زهر به شهادت رساندند.