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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

با صدور بیانیه‌ای؛

سفارت ایران در باکو حمله به شهر گنجه را محکوم کرد/لزوم توقف حملات

سفارت ایران در باکو حمله به شهر گنجه را محکوم کرد/لزوم توقف حملات

سفارت ایران در باکو با صدور بیانیه‌ای حمله موشکی شب گذشته به شهر گنجه را محکوم و اعلام کرد: حمله به شهرها و مردم بی‌گناه هر چه سریع‌تر باید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله موشکی نیمه شب گذشته به شهر گنجه که ده‌ها کشته و زخمی از غیر نظامیان بر جای گذاشت را به شدت محکوم می‌کنیم و ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، مجددا تاکید می کنیم حمله به شهرها و مردم بی گناه خلاف همه موازین حقوقی و هنجارهای شناخته شده بین المللی و در زمره جنایات جنگی است که هر چه سریع تر باید متوقف شود.

 به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیش از این در واکنش به اصابت چندین فقره راکت جنگی به مناطق مرزی کشورمان، تاکید کرد: متأسفانه اخبار نگران کننده‌ای در این زمینه طی روز جاری گزارش شده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر اقدام متقابل از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایرانی ساکن در مناطق مرزی خط قرمز نیروهای مسلح کشورمان به شمار می‌رود و در صورت تکرار اینگونه گلوله پراکنی ها، جمهوری اسلامی ایران بی‌تفاوت نخواهد ماند.

کد مطلب 5049870

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