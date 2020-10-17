به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بخش رقابتی فستیوال بین‌المللی فیلم پینگ‌یائو جوایز اصلی خود را به فیلیپ یوریف از روسیه، ایوان ایلکیچ از صربستان و لی دونگمی و وانگ جینگ کارگردانان چینی اهدا کرد.

فیلم‌های سه کارگردان اول در ماه سپتامبر در بخش مستقل «روزهای ونیز» فستیوال فیلم ونیز پیش‌نمایش شدند و آنجا «پسر شکارچی وال» یوریف موفق به کسب جایزه اصلی شد.

نمایش فیلم‌ها در قالب فستیوال فیلم پینگ‌یائو هنوز در استان مرکزی شانشی ادامه دارد. این فستیوال که توسط جیا ژانکه کارگردان چینی و مارکو مولر رییس سابق فستیوال ونیز تاسیس شده، امسال بین روزهای دهم و نوزدهم اکتبر ۶۳ فیلم را به نمایش می‌گذارد.

با توجه به اینکه چین تعداد سفرهای بین‌المللی به داخل کشور را کنترل می‌کند و از افرادی که تازه وارد کشور می‌شود می‌خواهد ۱۴ روز در قرنطینه باقی بمانند، تعداد مهمانان بین‌المللی امسال فستیوال بسیار کم بود.

جوایز روبرتو روسلینی مجموعه‌ای از جوایز هستند که به بهترین فیلم‌های نخست یا دوم کارگردان‌های بین‌المللی در بخش «ببرهای خمیده» فستیوال اهدا می‌شوند.

«پسر شکارچی وال» ساخته فیلیپ یوریف موفق به کسب جایزه اصلی ۲۰ هزار دلاری فستیوال شد که نیمی از آن به خود کارگردان اهدا می‌شود تا در پروژه بعدی‌اش استفاده کند و نیمی از آن به توزیع‌کننده فیلم در چین می‌رسد.

ایوان ایلکیچ با فیلم «واحه» برنده جایزه ۱۰ هزار دلاری بهترین کارگردان شد. هر دو فیلم از جمله ۱۰ فیلم اصلی رقابت‌کننده «روزهای ونیز» ماه گذشته بودند که در نهایت «پسر شکارچی وال» موفق به کسب جایزه ۲۰ هزار یورویی شد.

در میان عناوین بین‌المللی، یوجیرو هاروموتو از ژاپن موفق به کسب جایزه منتخب هیات داوران با فیلم «یک توازن» شد و جوایز «فی مو» در بخش «اژدهای پنهان» فستیوال به ساخته‌های نخست و دوم چینی زبان اهدا شدند.

جایزه ۱۸ هزار دلاری بهترین فیلم به «مامان» لی دونگمی چینی رسید که در «روزهای ونیز» نمایش داده شده بود. جایزه ۹ هزار دلاری بهترین کارگردان هم به وانگ جینگ برای «بهترین‌ها هنوز در راه است» رسید.

هان شوای با فیلم «محو تابستان» برنده جایزه هیات داوران بخش فیلم‌های چینی زبان شد و یانگ پینگ‌دائو هم با «فیلمی ساخته یانگ پینگ‌دائو» توانست برنده جایزه جوانان هیات داوران و جایزه منتقدان بشود.