مازندران نیازمند ۱۶۰ دستگاه آمبولانس جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی صبح یکشنبه در نشست اورژانس استان با اشاره به برنامه تقویت و نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استانداری و سازمان اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال به ناوگان استان اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نوسازی ناوگان در چند مرحله دنبال می‌شود، افزود: در این مسیر تلاش شده است از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی مازندران نیز استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نیاز استان برای تأمین ۱۶۰ دستگاه آمبولانس دیگر تصریح کرد: توسعه امکانات و تجهیزات اورژانس با هدف ارتقای خدمات و تحقق عدالت در سلامت در دستور کار قرار دارد.

در ادامه، فرزاد گوهردهی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با تشریح وضعیت موجود این مجموعه گفت: در حال حاضر ۱۰۷ پایگاه و ۱۶۵ دستگاه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و موتورآمبولانس در مجموعه اورژانس زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به بازنگری صورت‌گرفته در عمر مفید آمبولانس‌های کشور طی سه سال گذشته افزود: بر اساس این بازنگری، عمر مفید آمبولانس‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ سال تعیین شده است.

گوهردهی همچنین بر ضرورت مشارکت خیران سلامت در کنار اعتبارات ملی و استانی تأکید کرد و گفت: با توجه به جمعیت ثابت و شناور مازندران و حجم حوادث ترافیکی در استان، افزایش تعداد پایگاه‌ها و تقویت ناوگان اورژانس از ضرورت‌های حوزه امدادرسانی به شمار می‌رود.