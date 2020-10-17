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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۶

مهر گزارش می دهد؛

توسل غرب به گروهک ترویستی منافقین در آستانه لغو تحریم های ایران

توسل غرب به گروهک ترویستی منافقین در آستانه لغو تحریم های ایران

در آستانه برچیده شدن تحریم تسلیحاتی ایران، کشورهای غربی که گروهک ترویستی منافقین را پناه داده‌اند، بار دیگر این مُهره سوخته را به بازی گرفته و با عروسک خیمه شب‌بازی خود مشغول شده‌اند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ بر اساس توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم تسلیحاتی ایران روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به پایان می‌رسد.

این تحریم‌ها در حالی به پایان می‌رسد که آمریکا تلاش بسیاری را برای تمدید آن انجام داد و متحدان غربی واشنگتن نیز با وجود آنکه با پایان یافتن این تحریم‌ها چندان موافق نبودند اما بنا بر دلایلی از همراهی با کاخ سفید, خودردای کردند تا همچنان بتوانند همان نقش همیشگی خود یعنی «گرگ در لباس میش» را ایفا کنند.

در چنین شرایطی اما لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک شکست مُسلم برای آمریکا و متحدانش که سال‌هاست تلاش دارند با پیشبرد پروژه «ایران هراسی»، منافع خود را در منطقه پیش ببرند محسوب می‌شود.

از همین رو کشورهای غربی که گروهک تروریستی منافقین را با هدف استفاده در مواقع ضروری پر و بال داده و حمایت کرده‌اند، بار دیگر این مُهره سوخته را از پستو بیرون آورده و اتهامات خود علیه ایران را از زبان اعضای این گروه خودفروخته به اطلاع رسانه‌ها رسانده‌اند.

کشورهای غربی که گروهک تروریستی منافقین را با هدف استفاده در مواقع ضروری پر و بال داده و حمایت کرده‌اند، بار دیگر این مُهره سوخته را از پستو بیرون آورده و اتهامات خود علیه ایران را از زبان اعضای این گروه خودفروخته به اطلاع رسانه‌ها رسانده‌اند در شرایطی که اخیراً بنا بر ادعای رژیم صهیونیستی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی‌هایی را از ایران داشته و همین بازرسی‌ها دروغ بودن ادعای صهیونیست‌ها را ثابت کرده، اعضای گروهک تروریستی منافقین ادعای مشابهی را علیه ایران مطرح کرده‌اند.

به گزارش مهر، در راستای همین پروژه، دو تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین در یک کنفرانس خبری در واشنگتن، مدعی وجود یک مرکز هسته‌ای مخفی در سرخه‌حصار تهران شدند.

خبرگزاری فرانسه درباره ادعای این اعضای گروهک منافقین می‌نویسد: در این کنفرانس خبری، علیرضا جعفرزاده، از مسئولان گروهک منافقین در آمریکا با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای گفت مرکز هسته‌ای سرخه‌حصار در شرق تهران، مورد استفاده سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی است.

این عضو گروهک تروریستی منافقین مدعی شده که تمرکز فعالیت‌های سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در سرخه‌حصار انفجارهای آزمایشی برای ساخت سلاح هسته‌ای و ثبت نتایج این انفجارها توسط لرزه‌نگارها است.

وی همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی لرزه‌نگارهای حساس نظامی را به صورت مخفیانه و غیرقانونی از روسیه خریداری کرده است.

طرح این ادعا در چنین شرایطی بدون شک با اهداف خاصی صورت می‌گیرد که اصلی‌ترین مورد آن حساس کردن جامعه جهانی علیه ایران است.

در شرایطی که آمریکا و متحدانش نتوانسته‌اند تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند و دروغ بودن ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی نیز به اثبات رسیده طرح چنین مواردی از سوی اعضای گروهکی که کامل یک مهره سوخته محسوب می‌شود نشان می‌دهد که دستان آمریکا در برابر ایران بیشتر از گذشته خالی است.

علاوه بر آن پوشش خبری این ادعاها از سوی رسانه‌های غربی نیز با هدف کمک به زنده نگه داشتن گروهکی است که سال‌هاست در نزد ملت ایران اعتبار خود را از دست داده است.

کد مطلب 5049963

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      7 2
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      وزارت امور خارجه دیپلماسی ای پویا در پیش گیرد تا منافقین در لیست تروریستی اکثر کشورهای جهان قرار گیرند تا تحرکات و تبادلات مالی این گروه تروریستی غیر ممکن شود، مبارزه با تروریسم با اقدامات جمعی و در سطح جهانی میتواند موثر باشد
    • علی IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      5 2
      پاسخ
      ما باید با اکثر کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم به خصوص گروه تروریستی منافقین همکاری کنیم، حل اختلافات منطقه ای و تشکیل یک سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه برای مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی راه گشاست
    • علی IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      5 2
      پاسخ
      اسناد جنایات تروریستی این گروه را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهیم و در شورای امنیت مطرح شود، اگر آمریکا وتو کند وتوی آمریکا سندی تاریخی در جهت اثبات حمایت آمریکا از تروریسم در تاریخ ثبت خواهد شد و در هر صورت ما برنده میشیم
    • علی IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      2 2
      پاسخ
      سرویس های اطلاعاتی ما باید با سرویس های اطلاعاتی کشور های منطقه در جهت مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی همکاری کند، با کمک ترکیه، عراق و دیگر کشورها می توانیم تبادلات امنیتی داشته باشیم و در هر کجای این منطقه تروریسم را هدف قرار دهیم
    • علی IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      5 1
      پاسخ
      گروه تروریستی منافقین جاسوسی، ترور در ایران را همچنان دنبال میکند و ما باید به روش های عملیاتی آنان اشراف اطلاعاتی داشته باشیم، آنان در جهت تضعیف نخبگان کشور و بدنامی آنان تلاش های بسیاری دارند میکنند تا مملکت ما از نعمت نخبگان بی بهره شود مملکت در مقابل تحریم ها تضعیف و آسیب پذیر گردد
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      0 2
      پاسخ
      غربی ها توریسم ها درمیان خودشانجا می دهند ودم ازمبارزه باتوریسم می زدنندمنافیق اگرجواهرات به گردنشان اویزان کنیداخرش هم ضربه رابشماغربی خواهندزدحال شما ازانها دفاع کنید
    • مرگ بر منافق IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر منافقین

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