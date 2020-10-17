توسل غرب به گروهک ترویستی منافقین در آستانه لغو تحریم های ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ بر اساس توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم تسلیحاتی ایران روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به پایان می‌رسد.

این تحریم‌ها در حالی به پایان می‌رسد که آمریکا تلاش بسیاری را برای تمدید آن انجام داد و متحدان غربی واشنگتن نیز با وجود آنکه با پایان یافتن این تحریم‌ها چندان موافق نبودند اما بنا بر دلایلی از همراهی با کاخ سفید, خودردای کردند تا همچنان بتوانند همان نقش همیشگی خود یعنی «گرگ در لباس میش» را ایفا کنند.

در چنین شرایطی اما لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک شکست مُسلم برای آمریکا و متحدانش که سال‌هاست تلاش دارند با پیشبرد پروژه «ایران هراسی»، منافع خود را در منطقه پیش ببرند محسوب می‌شود.

از همین رو کشورهای غربی که گروهک تروریستی منافقین را با هدف استفاده در مواقع ضروری پر و بال داده و حمایت کرده‌اند، بار دیگر این مُهره سوخته را از پستو بیرون آورده و اتهامات خود علیه ایران را از زبان اعضای این گروه خودفروخته به اطلاع رسانه‌ها رسانده‌اند.

کشورهای غربی که گروهک تروریستی منافقین را با هدف استفاده در مواقع ضروری پر و بال داده و حمایت کرده‌اند، بار دیگر این مُهره سوخته را از پستو بیرون آورده و اتهامات خود علیه ایران را از زبان اعضای این گروه خودفروخته به اطلاع رسانه‌ها رسانده‌اند در شرایطی که اخیراً بنا بر ادعای رژیم صهیونیستی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی‌هایی را از ایران داشته و همین بازرسی‌ها دروغ بودن ادعای صهیونیست‌ها را ثابت کرده، اعضای گروهک تروریستی منافقین ادعای مشابهی را علیه ایران مطرح کرده‌اند.

به گزارش مهر، در راستای همین پروژه، دو تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین در یک کنفرانس خبری در واشنگتن، مدعی وجود یک مرکز هسته‌ای مخفی در سرخه‌حصار تهران شدند.

خبرگزاری فرانسه درباره ادعای این اعضای گروهک منافقین می‌نویسد: در این کنفرانس خبری، علیرضا جعفرزاده، از مسئولان گروهک منافقین در آمریکا با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای گفت مرکز هسته‌ای سرخه‌حصار در شرق تهران، مورد استفاده سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی است.

این عضو گروهک تروریستی منافقین مدعی شده که تمرکز فعالیت‌های سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در سرخه‌حصار انفجارهای آزمایشی برای ساخت سلاح هسته‌ای و ثبت نتایج این انفجارها توسط لرزه‌نگارها است.

وی همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی لرزه‌نگارهای حساس نظامی را به صورت مخفیانه و غیرقانونی از روسیه خریداری کرده است.

طرح این ادعا در چنین شرایطی بدون شک با اهداف خاصی صورت می‌گیرد که اصلی‌ترین مورد آن حساس کردن جامعه جهانی علیه ایران است.

در شرایطی که آمریکا و متحدانش نتوانسته‌اند تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنند و دروغ بودن ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی نیز به اثبات رسیده طرح چنین مواردی از سوی اعضای گروهکی که کامل یک مهره سوخته محسوب می‌شود نشان می‌دهد که دستان آمریکا در برابر ایران بیشتر از گذشته خالی است.

علاوه بر آن پوشش خبری این ادعاها از سوی رسانه‌های غربی نیز با هدف کمک به زنده نگه داشتن گروهکی است که سال‌هاست در نزد ملت ایران اعتبار خود را از دست داده است.