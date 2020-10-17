کشف ۱۰۰ قبضه اسلحه مجاز و غیر مجاز از شکارچیان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۲۵ پرونده برای متخلفین محیط زیست در استان تشکیل شده است.

وی، عنوان کرد: همچنین در این مدت حدود ۱۰۰ قبضه اسلحه مجاز و غیر مجاز از متخلفین و شکارچیان کشف و ضبط شده است.

مدیرکل محیط زیست لرستان، افزود: از این تعداد، ۲۲ قبضه اسلحه غیر مجاز بوده است.

فتحی بیرانوند، بیان داشت: تخلفات مربوط به زنده گیری پرندگان، زنده گیری خزندگان، شکار غیر مجاز پستانداران، پرندگان و… بوده است.

وی، افزود: میزان تخلفات طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است.