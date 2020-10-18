انفصال از خدمت در انتظار پنهان کنندگان کرونا/ خرید ۲۰ میلیون کیت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما، گفت: آنچه در شیوع کرونا حائز اهمیت است اینکه در موج جدید، استان‌های بیشتری به واسطه سفرهای غیر ضروری مردم، درگیر ویروس شدند.

وی با عنوان این مطلب که از میان بیش از ۵۰۰ شهرستان در کشور، ۴۵ شهرستان بالاترین آمار ابتلاء به کرونا را دارند، افزود: برای اعمال محدودیت‌های هوشمند باید سراغ ۴۵ شهرستان پرخطرتر در ابتلاء به کرونا برویم.

رئیسی ادامه داد: بیشترین آمار ابتلاء به کرونا در کشور مربوط به شهرستان‌های مراغه، بیرجند، دماوند، سیرجان، خرم آباد، سبزوار، یزد، شهرضا، زرند، کاشان، رفسنجان، مریوان، بروجن، بوکان، ملایر، اسلام آباد غرب، بانه، نیشابور، قم، میاندوآب، سنندج، بویراحمد، درود، اصفهان، مهاباد، لنجان، سقز، بوشهر، بهبهان، اراک، ساوه، شهرکرد، بیرجند، ارومیه، شیراز، نهاوند، تهران، کرمان، همدان، کرج، زنجان، ورامین و خمینی شهر است که از مسئولان این شهرستان‌ها درخواست می‌شود نسبت به رعایت مقررات بهداشتی در شهرستان خود دقت نظر و اعمال توجه بیشتری داشته باشند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر و تا امروز، قطعی کمتر از ۱۵ درصد از کل جمعیت کشور به کرونا مبتلا شده‌اند، پس درباره وضع کشور، حرکت به سمت ایمنی جمعی امکان پذیر نیست، زیرا برای اعمال ایمنی جمعی باید حدود ۶۶ درصد از جمعیت کل کشور به ویروس کرونا مبتلا شده باشند.

وی تصریح کرد: اگر ۶۶ درصد از جمعیت کل کشور به کرونا مبتلا شوند بی شک میلیون‌ها فوتی خواهیم داشت پس فعلاً امکان حرکت به سمت راهبرد ایمنی جمعی برای کشورمان وجود ندارد.

معاون وزیر بهداشت درباره پرداختن به مهم‌ترین راهبرد پیش روی مردم دنیا با ویروس کرونا، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که ویروس کرونا را شناخته‌ایم، اما در مواجهه با این ویروس به عنوان یک دشمن، ابزارهای مورد نیاز و اطلاعات لازم را داریم و در حال حاضر تنها بیماری که در سراسر دنیا وجود دارد و اطلاعات کشورها درباره آن چندان تفاوتی با هم ندارد، همین کرونا است.

وی ادامه داد: درباره کرونا، نه داروی قطعی وجود دارد و نه واکسن مؤثری، تنها راه مقابله با این ویروس، فقط و فقط پیشگیری و تقویت قوای جسمانی است.

معاون وزیر بهداشت گفت: افراد سالمند، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای و دیابتی، افرادی که از چاقی رنج می‌برند و یا بیشتر در معرض تعاملات فردی در جامعه قرار دارند باید بیش از دیگران مقررات بهداشتی را رعایت کنند، زیرا این دسته افراد بیشتر در معرض ابتلاء قرار دارند.

وی تصریح کرد: مردم باید آگاه باشند که وضع کشور ما به گونه‌ای نیست که مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی، تعطیلی کامل اعلام و مردم را خانه نشین کنیم، چون نه توان مالی پرداخت هزینه‌های زندگی مردم ممکن است و نه مردم پذیرای چنین شرایطی هستند پس تا حداقل ۱۰ ماه آینده باید فقط امیدوار به کشف واکسن کرونا بمانیم.

معاون وزیر بهداشت، جوانان و کودکان را ناقلان بدون علامت خواند و افزود: این دسته افراد می‌توانند در برخورد و ارتباط با سالمندان و مبتلایان به بیماری زمینه‌ای به راحتی و بدون هیچ گونه علامتی بیماری را انتقال دهند.

وی با بیان اینکه همه آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی را به هم متصل و سپس به سامانه الکترونیک بهداشت وصل کرده‌ایم، گفت: از این به بعد هر فردی در هر جا آزمایش دهد با کد ملی قابل تشخیص و شناسایی است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه افزود: هر مراقب سلامت، ۲۵۰۰ نفر را زیر نظر دارد و از پرونده‌ها و کد ملی آنها مطلع است بنابراین افراد با کرونا مثبت را زیر نظر دارند.

رئیسی گفت: برای افرادی که کرونای آنها مثبت است و بیماری خود را مخفی و محل قرنطینه خود را ترک می‌کنند، جرایمی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: از ۱۵ تا ۲۳ مهر امسال از حدود ۱۳۵ هزار مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی بازرسی کردیم که از این تعداد به حدود ۸ هزار و ۲۰۰ مورد اخطار دادیم و به مراجع قضائی معرفی کردیم و ۵۲۰ مرکز هم پلمب شدند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: زمانی که در اردیبهشت، شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردیم، میزان ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ کاهش یافت و زمانی که رعایت نکردیم، افزایش داشت.

رئیسی ادامه داد: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در هفته پیش ۴۲ درصد بود و اکنون به ۵۴ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه نانوایی‌ها و پاساژها از نظر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در بدترین وضع قرار دارند، افزود: نانوایی‌ها باید صنعتی شوند، صف موجود در نانوایی‌ها در شیوع بیماری کرونا مؤثر است و برخی نانواها ماسک نمی‌زنند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: استفاده از ماسک در بخش خدماتی از ۱۵ تا ۲۳ مهر بهتر شده است، اما هنوز اصنافی داریم که کمتر از ۷۰ درصد از ماسک استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۱۵ هزار مدرسه در کشور داریم، گفت: مدارسی که شرایط لازم را از نظر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی نداشته باشند، غیر حضوری می‌شوند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه کنترل همه گیری کرونا از مسئولیت‌های اجتماعی مردم است، تصریح کرد: باید با افراد قانون شکن قاطعانه برخورد کنیم. مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰, موارد قانون شکنی پیرامون مقابله با کرونا را اطلاع دهند.

رئیسی افزود: جریمه ۲۰۰ هزار تومانی و انفصال از خدمت برای کسانی که بیماری خود را مخفی کنند، در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: نخستین و مهم‌ترین راهبرد ما برای مقابله با کرونا، تشدید نظارت‌ها و اعمال جرایم است. دومین راهبرد، افزایش آزمایش‌های سرپایی است و قرار شد حدود ۲۰ میلیون کیت آزمایش سریع خریداری شود که با این کار تحول زیادی اتفاق خواهد افتاد.

معاون وزیر بهداشت افزود: ایزوله کردن افراد بیمار و آموزش و اطلاع رسانی از دیگر راهبردهای مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا برای مبارزه با این بیماری است.

وی با بیان اینکه در حمل و نقل عمومی مشکل اساسی به ویژه در کلانشهرها داریم، گفت: سامانه حمل و نقل عمومی ضعیف است و باید تعداد آن زیاد شود.

معاون وزیر بهداشت، افزود: اگر دولت الکترونیک، کامل اجرا شده بود اکنون مشکل ما بسیار کمتر شده بود و نیاز به مراجعه مردم به ادارات بسیار کمتر می‌شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مرگ و میرها در افراد بالای ۶۸ سال و افراد گرفتار بیماری‌های زمینه‌ای اتفاق می‌افتد، اضافه کرد: خدمات الکترونیک در کاهش ابتلاء به بیماری کرونا بسیار مؤثر است و در این باره قوی نیستیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه درصد احتمال ابتلای دوباره به بیماری کرونا پایین است، گفت: معمولاً افرادی که در تولید آنتی بادی، نقص دارند دوباره مبتلا می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دورکاری کارکنان جزو دستورالعمل‌ها است، افزود: افرادی که بیماری زمینه‌ای و مشکلات جسمی دارند، سازمان‌ها موظف به دورکاری آنها هستند، اما این کار در برخی مشاغل، امکان پذیر نیست.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: تنها راه درمان بیماری کرونا در بیمارستان، مراقبت با کیفیت است و تنها داروی مؤثر، اکسیژن است بنابراین خاصیت درمانی داروهایی مانند «رمدسیویر» ثابت نشده است.