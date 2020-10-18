المپیاد علمی دانشجویی کشور حتما در زمان مناسب برگزار می شود

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرار بود مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور روز جمعه ۲۵ مهرماه ۹۹ برگزار شود که به دلیل محدودیت های تردد که از روز چهارشنبه ۲۳ مهر از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شد، این آزمون لغو شد.

وی افزود: بخشی از سئوالات به مناطق ۱۰ گانه ارسال شده بود و بخشی دیگر هنوز در تهران بود که آن سری از سئوالات که ارسال شده است هم اکنون تحت تدابیر حفاظتی وجود دارد و جای نگرانی برای داوطلبان نیست.

رئیس سازمان سنجش درباره زمان برگزاری المپیاد علمی دانشجویی گفت: ما در انتظار هستیم که کمی شرایط برای برگزاری آزمون بهبود پیدا کند و داوطلبان مشکلی برای حضور در آزمون نداشته باشند زیرا بخشی از این داوطلبان باید از شهرهای خود در محل های اعلام شده برای آزمون حضور پیدا کنند. ضمن اینکه پروتکل های بهداشتی برگزاری آزمون به صورت کاملا سختگیرانه اجرا خواهد شد.

خدایی تاکید کرد: بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور حتما در زمان مناسب برگزار خواهد شد و داوطلبان نگرانی از این موضوع نداشته باشند.

به گزارش مهر، مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور قرار بود روز جمعه ۲۵ مهرماه ۹۹ با حضور یک هزار و ۶۷۷ دانشجو در دانشگاه‌های مناطق ۱۰ گانه برگزار شود.

این دانشگاه ها شامل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز بود.

به دلیل اعمال محدودیت های رفت و آمد از سوی ستاد ملی کرونا در روزهای ۲۳ تا ۲۷ مهرماه این آزمون لغو شد.

بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۴ رشته برگزار می‌شود.

رشته‌های این دوره از المپیاد شامل زبان و ادبیات فارسی، مجموعه علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی، مجموعه علوم تربیتی، مجموعه حقوق، مجموعه روانشناسی، علوم زمین، شیمی، مجموعه فیزیک، مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار، مجموعه ریاضی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، مجموعه مهندسی برق، مجموعه مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مجموعه مهندسی عمران، مجموعه مهندسی مکانیک، مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات و طراحی صنعتی است.