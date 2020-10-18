ارجاع طرحی درباره قانون جامع ایثارگران به کمیسیون اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نمایندگان با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در این استفساریه آمده است: آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، شاغلانی هستند که در طول دوران دفاع مقدس (از ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۴/۱۳۶۷) در آن مناطق مشغول به کار بوده اند؟

پاسخ: بلی

در جریان بررسی طرح مذکور علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از این طرح، گفت: در حال حاضر بازنشستگانی که از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۲۷ تیر ۶۷ در مناطق جنگی مشغول فعالیت بوده اند، از مزایای قانون جامع ایثارگری برخوردار نیستند که با تصویب این استفساریه، ایشان می توانند از مزایا برخوردار شوند.

همچنین محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در تذکر شفاهی، گفت: از آنجایی که این طرح ابهام دارد، بهتر است برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع شود، زیرا با تصویب این طرح وضعیت افرادی که در حال حاضر در مناطق جنگی مشغول به فعالیت هستند، مشخص نیست و این شائبه برای آنها ایجاد شده که با تصویب استفساریه مذکور، از مزایا محروم شوند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تذکر این نماینده را وارد دانست و گفت: بهتر است این استفساریه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.