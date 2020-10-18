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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

فرمانده پایگاه ششم شکاری بوشهر:

پایگاه ششم شکاری بوشهر آماده خدمات دهی به مردم است

پایگاه ششم شکاری بوشهر آماده خدمات دهی به مردم است

بوشهر - فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر گفت: پایگاه ششم شکاری بوشهر آماده هرگونه خدمات دهی به مردم ایران و به خصوص مردم استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان علی‌اکبر طالب‌زاده صبح یکشنبه در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار داشت: پایگاه ششم شکاری نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری را در دوران دفاع مقدس داشت و اولین پاسخ را به دشمن داد.

وی با اشاره به اینکه اولین پاسخ از پایگاه ششم شکاری در بوشهر اعتماد به نفس صدام را ریخت اضافه کرد: این پایگاه آمادگی بالایی را برای دفاع از این آب و خاک دارد و اجازه دست‌درازی به دشمن نمی‌دهد.

فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر تصریح کرد: در همه بحران‌ها در کنار مردم ایران و به خصوص مردم استان بوشهر خواهیم ایستاد و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: روزی اگر هواپیما هم در اختیار ما قرار نگیرد با چوب دستی جلو دشمن خواهیم ایستاد و از کیان جمهوری اسلامی و سنگری که به ما سپرده شده دفاع خواهیم کرد.

طالب‌زاده با اشاره به آمادگی این پایگاه برای ارائه خدمات به مردم، تصریح کرد: پایگاه هوایی بوشهر برای پذیرش اورژانس هوایی در پد فرود بالگرد بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) آماده است.

وی بیان کرد: آمادگی لازم را در پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر برای هرگونه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای خدمات رسانی به مردم بوشهر به خصوص در حوزه درمان را داریم.

کد مطلب 5050335

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