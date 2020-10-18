پایگاه ششم شکاری بوشهر آماده خدمات دهی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان علی‌اکبر طالب‌زاده صبح یکشنبه در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار داشت: پایگاه ششم شکاری نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری را در دوران دفاع مقدس داشت و اولین پاسخ را به دشمن داد.

وی با اشاره به اینکه اولین پاسخ از پایگاه ششم شکاری در بوشهر اعتماد به نفس صدام را ریخت اضافه کرد: این پایگاه آمادگی بالایی را برای دفاع از این آب و خاک دارد و اجازه دست‌درازی به دشمن نمی‌دهد.

فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر تصریح کرد: در همه بحران‌ها در کنار مردم ایران و به خصوص مردم استان بوشهر خواهیم ایستاد و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: روزی اگر هواپیما هم در اختیار ما قرار نگیرد با چوب دستی جلو دشمن خواهیم ایستاد و از کیان جمهوری اسلامی و سنگری که به ما سپرده شده دفاع خواهیم کرد.

طالب‌زاده با اشاره به آمادگی این پایگاه برای ارائه خدمات به مردم، تصریح کرد: پایگاه هوایی بوشهر برای پذیرش اورژانس هوایی در پد فرود بالگرد بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) آماده است.

وی بیان کرد: آمادگی لازم را در پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر برای هرگونه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای خدمات رسانی به مردم بوشهر به خصوص در حوزه درمان را داریم.