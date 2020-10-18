اولین بازدید میدانی مدیرعامل سازمان بنادر پس ازحمله سایبری ناموفق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در سفر یک روزه به هرمزگان و در بازدید از بندر شهیدرجایی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌ها در بنادر تجاری کشور به صورت شبانه روزی و بدون وقفه برای بارگیری انواع محموله‌های صادراتی و تخلیه محموله‌های وارداتی در جریان است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در تمامی بنادر تجاری کشور بالغ بر ۷۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کالاها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هیچ شرایطی باعث نشده حتی یک ساعت بنادر کشور دچار رکود و توقف شوند و تمامی اسکله‌ها و بنادر برای تخلیه و بارگیری انواع محموله‌ها فعال هستند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در بنادر هرمزگان به ویژه بندر شهید رجایی، فعالیت‌ها بی وقفه ادامه دارد و از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۳۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا و ۶۷۰ هزار TEU تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی صورت گرفته است.

راستاد تأکید کرد: به رغم تحریم‌ها و تهدیداتی که به صورت ناعادلانه و غیر قانونی بر کشور تحمیل شده و همچنین تلاش‌هایی که برای ایجاد مشکل در زمینه فعالیت‌های بندری صورت می‌گیرد، روند حمل و نقل و تجارت دریایی کشورمان مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در بنادر کشور با قوت به پیش می‌روند و عمدتاً در چارچوب برنامه زمان‌بندی است و امیدواریم تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های توسعه‌ای تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی از این سرمایه گذاری ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی برای ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های بندری انجام شده و بخش قابل توجهی از آن نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راستای ایجاد روبناها و تجهیزات بندری است.

گفتنی است، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جهت بررسی روند ارائه خدمات در بندر امام خمینی (ره)، هرمزگان را به مقصد خوزستان ترک کرد.

خاطرنشان می‌شود چهارشنبه هفته گذشته برخی رسانه‌های ضد انقلاب مدعی حمله سایبری دشمنان به بنادر شده بودند که این اتفاق به توقف فعالیت‌های بندری منجر شده است؛ در حالی که علی رغم آنکه به دلیل تعطیلات پایان ماه صفر، نهادهای دولتی با تعطیلی سه روزه مواجه بودند، این حمله سایبری با هوشمندی فاوای سازمان بنادر ناکام ماند و خللی به تخلیه و بارگیری کالا از بنادر کشور وارد نشد.