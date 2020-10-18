به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین مدنی مدیر عامل بنیاد برکت در سفر خود به کرمانشاه علاوه بر افتتاح ۱۳۶۱ طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم این استان، ۱۰ مدرسه سیار و ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار را به دانش‌آموزان کرمانشاهی اهدا کرد.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره اقدامات اشتغال‌زایی این بنیاد در استان کرمانشاه گفت: با افتتاح ۱۳۶۱ طرح جدید، تعداد طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت در مناطق محروم و روستایی استان کرمانشاه به ۴ هزار و ۲۵۳ طرح رسید که باعث ایجاد ۱۲ هزار و ۷۵۹ فرصت شغلی برای ساکنان این مناطق شده است.

وی حجم کل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این تعداد طرح اشتغال‌زایی را ۲ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۱۴ شهرستان ثلاث باباجانی، روانسر، پاوه، جوانرود، دالاهو، کرمانشاه، گیلانغرب، هرسین، سنقر، صحنه، قصر شیرین، اسلام آباد غرب، کنگاور و سر پل ذهاب و ۵۲۷ روستای استان کرمانشاه تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار دارند.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، ۲۵ مجری و تسهیل‌گر این بنیاد فرایند اشتغال‌زایی در مناطق محروم استان کرمانشاه را مدیریت و پیگیری می‌کنند. مدنی با اشاره به اهدای ۱۰ مدرسه سیار برکت اظهار داشت: این مدارس سیار برای استفاده دانش‌آموزان عشایر استان کرمانشاه تحویل آموزش و پرورش عشایری شد.

وی افزود: برای ساخت ۱۰ مدرسه سیار برکت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال هزینه شده است. این مدارس سیار قابلیت حمل و نقل دارند و همراه با عشایر جابه‌جا می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره امکانات مدارس سیار نیز توضیح داد: هر کدام از این مدارس شامل کلاس درس، حمام و دستشویی و اتاق استراحت برای معلم است.

وی با اشاره به اهدا و توزیع نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مناطق محروم کرمانشاه گفت: ستاد اجرایی فرمان امام امسال یک میلیون بسته لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار ایرانی را در قالب پویش ملی «مشق احسان» میان دانش‌آموزان مناطق روستایی و محروم سراسر کشور توزیع می‌کند که امروز ۱۰ هزار بسته به دانش‌آموزان کرمانشاهی اهدا شد.

مدیرعامل بنیاد برکت در سفر خود به استان کرمانشاه همچنین با آیت‌الله مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در این استان و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه دیدار و به تشریح عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال‌زایی، عمرانی و زیربنایی پرداخت.

آیت‌الله علما در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمانشاه، این ستاد را مایه خیر و برکت در کشور دانست.

هوشنگ بازوند نیز بر همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه با بنیاد برکت تأکید کرد.

گفتنی است، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ۴ هزار و ۴۳۳ طرح را با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال در حوزه‌های توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی، سلامت و سایر خدمات در استان کرمانشاه به بهره‌برداری رسانده یا در دست اقدام دارد.