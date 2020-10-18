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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۷

توسط سازمان فضایی ایران؛

یکشنبه های استارت آپی در حوزه فضایی برگزار می شود

یکشنبه های استارت آپی در حوزه فضایی برگزار می شود

سازمان فضایی ایران با هدف توسعه زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه و بهبود شرایط کسب و کاری آنها، نشست های یکشنبه های استارت آپی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، هادی جلیلی سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه گفت: توسعه زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه و بهبود شرایط کسب و کاری آنها، مستلزم معرفی این زیست‌بوم به علاقه‌مندان و شناسایی چالش‌ها و نیازمندی‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه در کشور گفت: زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه، زیست‌بوم نوپایی است که جای خالی برنامه‌ای اختصاصی، برای آن به وضوح احساس می‌شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: در این راستا و به منظور تبادل تجارب کسب شده توسط استارت‌آپ‌ها، اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران، سلسله برنامه‌هایی تحت عنوان یکشنبه‌های استارت‌آپی را در بستر ویدئوکیک و بصورت مجازی برگزار می‌کند.

سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه توضیح داد: در این سلسله برنامه، ضمن گفتگویی صمیمانه با استارت‌آپ‌های فضاپایه، درباره تاریخچه تشکیل آن استارت‌آپ، نحوه شکل‌گیری ایده، برنامه کسب و کار و چالش‌های پیش رو آن صحبت خواهد شد.

کد مطلب 5050769

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