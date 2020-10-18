یکشنبه های استارت آپی در حوزه فضایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، هادی جلیلی سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه گفت: توسعه زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه و بهبود شرایط کسب و کاری آنها، مستلزم معرفی این زیست‌بوم به علاقه‌مندان و شناسایی چالش‌ها و نیازمندی‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه در کشور گفت: زیست‌بوم استارت‌آپ‌های فضاپایه، زیست‌بوم نوپایی است که جای خالی برنامه‌ای اختصاصی، برای آن به وضوح احساس می‌شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: در این راستا و به منظور تبادل تجارب کسب شده توسط استارت‌آپ‌ها، اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران، سلسله برنامه‌هایی تحت عنوان یکشنبه‌های استارت‌آپی را در بستر ویدئوکیک و بصورت مجازی برگزار می‌کند.

سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه توضیح داد: در این سلسله برنامه، ضمن گفتگویی صمیمانه با استارت‌آپ‌های فضاپایه، درباره تاریخچه تشکیل آن استارت‌آپ، نحوه شکل‌گیری ایده، برنامه کسب و کار و چالش‌های پیش رو آن صحبت خواهد شد.