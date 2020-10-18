به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی گفت: با عالم‌گیر شدن بیماری کرونا صنعت گردشگری در کل دنیا آسیب جدی دید و ایران هم از این قضیه مستثنا نبود. فراکسیون گردشگری در این مدت برای جویا شدن از وضعیت گردشگری کشور و چاره‌جویی برای برون رفت از شرایط فعلی بیش از بیست جلسه با وزیر و معاونان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فعالان بخش خصوصی و سمن‌های حوزه گردشگری، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار کرد.

وی در خصوص بسته جدید حمایتی دولت در بخش گردشگری گفت: با اقدامات و پیگیری‌های خوبی که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام گرفت، همچنین جلسات فراکسیون با آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا نهایتاً این بسته که شامل امهال در بخش بازپرداخت تسهیلات، حق بیمه سهم کارفرمایان، هزینه‌های آب، برق، گاز، بدهی‌های مالیاتی واحدهای گردشگری و پرداخت تسهیلات به رسته‌های مختلف این حوزه بود تصویب و ابلاغ شد.

وی در ادامه با اشاره به سند راهبردی توسعه گردشگری، تصریح کرد: این سند که توسط وزارتخانه تدوین شده و برای سایر دستگاه‌ها نیز وظایفی را مشخص کرده گام مهم اما اولیه در این راستاست. اجرایی شدن این سند و نتیجه‌ای که منتهی به توسعه گردشگری کشور شود مشارکت سه قوه را می‌طلبد که باید هم و غم خود را برای تحقق آن بگذارند.

رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مجلس تمام قد به عنوان بازوی کمکی در کنار دولت ایستاده است. در فراکسیون نیز در حال تدوین برنامه و سندی هستیم که به کمک آن سند تدوین شده در دولت را اجرایی کنیم.