  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۶

تدارک فیلم تلویزیونی «وانتافه» برای پخش از رسانه ملی

تدارک فیلم تلویزیونی «وانتافه» برای پخش از رسانه ملی

فیلم تلویزیونی «وانتافه» به کارگردانی محمدحسین امانی آخرین مراحل تولید را برای پخش از تلویزیون سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، با پایان فیلمبرداری فیلم تلویزیونی «وانتافه» تدوین، ساخت موسیقی و سایر مراحل فنی این فیلم تلویزیونی ادامه دارد.

فیلم تلویزیونی «وانتافه» به تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد و کارگردانی محمدحسین امانی با حضور مهران احمدی، امیر کربلایی‎‌زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه چهره‎‌آزاد نفیسه روشن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلوی دوربین رفت و با پایان یافتن مراحل فنی به زودی آماده پخش از رسانه ملی می‌شود.

«وانتافه» یک طنز اجتماعی است که نگاهی به مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر دارد و به زودی روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از: تهیه کننده: محمدجواد موحد، کارگردان: محمدحسین امانی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، نویسنده: محسن ملکی، مهدی طاهر، مدیر تولید: افشین رئوفی، مدیر تصویربرداری: یوسف سبحانی، بازیگران: مهران احمدی، افسانه چهره آزاد، امیر کربلایی زاده، نفیسه روشن، سامان غنائمی، تدوین: علی گورانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ‌فرشاد کلباسی، مدیر صدابرداری: امید قربانی، موسیقی: امید روشن‌بین، مدیر تدارکات: ‌بهرام دانایی، ‌ طراح چهره پردازی: هادی لطفی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، عکاس: حمید ضرابی، ‌مشاور رسانه‌ای: علی مرادخانی، تهیه شده در خانه تولیدات جوان.

کد مطلب 5050835
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها