تدارک فیلم تلویزیونی «وانتافه» برای پخش از رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، با پایان فیلمبرداری فیلم تلویزیونی «وانتافه» تدوین، ساخت موسیقی و سایر مراحل فنی این فیلم تلویزیونی ادامه دارد.

فیلم تلویزیونی «وانتافه» به تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد و کارگردانی محمدحسین امانی با حضور مهران احمدی، امیر کربلایی‎‌زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه چهره‎‌آزاد نفیسه روشن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جلوی دوربین رفت و با پایان یافتن مراحل فنی به زودی آماده پخش از رسانه ملی می‌شود.



«وانتافه» یک طنز اجتماعی است که نگاهی به مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر دارد و به زودی روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از: تهیه کننده: محمدجواد موحد، کارگردان: محمدحسین امانی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، نویسنده: محسن ملکی، مهدی طاهر، مدیر تولید: افشین رئوفی، مدیر تصویربرداری: یوسف سبحانی، بازیگران: مهران احمدی، افسانه چهره آزاد، امیر کربلایی زاده، نفیسه روشن، سامان غنائمی، تدوین: علی گورانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ‌فرشاد کلباسی، مدیر صدابرداری: امید قربانی، موسیقی: امید روشن‌بین، مدیر تدارکات: ‌بهرام دانایی، ‌ طراح چهره پردازی: هادی لطفی، طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، عکاس: حمید ضرابی، ‌مشاور رسانه‌ای: علی مرادخانی، تهیه شده در خانه تولیدات جوان.