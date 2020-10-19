فصل بارندگی در پیش است/ لزوم آمادگی استان بوشهر برای سیل احتمالی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر در جنوب کشور و در مسیر انتهایی روان‌آب‌ها قرار گرفته است و علاوه بر روان‌آب‌های استان، روان آب استان‌های همسایه نیز راهی استان بوشهر می‌شوند تا به دریا برسند.

سالانه چند میلیون روان‌آب بدون اینکه مورد استفاده قرار بگیرند، راهی دریا می‌شوند و این در حالی است که استان بوشهر سال‌ها است که با مشکلات زیادی در زمینه تأمین آب شرب و آب کشاورزی روبرو است.

یکی از راهکارهای مهم برای مهار این روان‌آب‌ها که هم زمینه‌ساز کاهش خطراتی همچون سیل است و هم تأمین کننده آب مورد نیاز استان، ایجاد سدهای جدید و تکمیل سدهای در دست اجرا است.

نبود سد باعث می‌شود تا هر ساله شاهد عبور حجم عظیم روان‌آب‌ها از شهرها و روستاها و همچنین باغات و محورهای مواصلاتی باشیم که خطرات بسیار زیادی را به دنبال دارد.

در این شرایط که سیلاب‌های فصلی خطرات زیادی را از نظر مالی و جانی وارد می‌کنند، می‌طلبد که راهکارهای اساسی برای عبور بی‌خطر آنها از شهرها و روستاها و مزارع و راه‌ها فراهم شود.

بایستی هر ساله تا قبل از شروع بارش‌ها، دهانه‌های پل‌ها و مسیر رودخانه‌های فصلی لایروبی شوند تا روان‌آب‌ها با کمترین خسارت از این مناطق عبور کنند و بسته بودن مسیر آب باعث طغیان و آب‌گرفتگی نشود.

پیش‌بینی وضعیت بارشی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان بوشهر در ارتباط با وضعیت بارش‌ها در ماه‌های پیش رو اظهار داشت: با بررسی روند سال‌های قبل مشخص است که سال‌های پربارش و کم‌بارش در توالی هم قرار دارند و این روند تناوبی است.

امید آزادی‌جو اضافه کرد: طی دو سال گذشته سال‌های پربارشی را در استان بوشهر داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه پیش رو شاهد بارش‌هایی کمتر از حد نرمال خواهیم بود.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیش بینی فصل جاری که بخش مهمی از دوره بارش و فصل زراعی استان را شامل می‌شود حاکی از کاهش چشمگیر بارندگی است.

لزوم افزایش آمادگی‌ها

استاندار بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه طی سال‌های قبل شاهد وقوع حوادثی بر اثر بارندگی در استان بوشهر بوده‌ایم امسال باید تلاش شود که این خطرات کاهش یابد.

عبدالکریم گراوند با اشاره به اینکه با پیش‌بینی و اقدام مناسب می‌توان از بسیاری از خطرات پیشگیری کرد افزود: پاکسازی مسیر عبور روان‌آب‌ها و باز کردن دهانه پل‌ها و بازگشایی مسیل‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به خطراتی که متوجه سازه‌های ایجاد شده در مسیر مسیل‌ها است تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط باید زمینه را برای کاهش خطرات ناشی از سیل خصوصاً در مسیل‌ها فراهم سازند.

استاندار بوشهر بیان کرد: تاکید ما این است که همه دستگاه‌ها نسبت به پیش‌بینی و اقدام لازم برای کاهش خطر و ریسک سیل از هم‌اکنون اقدامات لازم را انجام دهند.

پایش جبهه‌های بارشی و اقدامات پیشگیرانه

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله با سیلاب‌های احتمالی برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است و مأموریت‌های هر یک از بخش‌ها مشخص است.

علی محمدی از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی ایستگاه‌های هیدرومتری و سنجش جریان‌های سطحی استان خبر داد و اضافه کرد: پایش جبهه‌های بارشی و پیش بینی شرایط آب و هوایی در دستور کار دفتر مطالعات پایه منابع آب است.

وی از بررسی شرایط طرح‌ها و سازه‌های موجود خبر داد و بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه در حوزه سدهای انحرافی، بندها و کانال‌های آبیاری و زهکشی در دستور کار قرار گرفته است.

برچیدن دخل و تصرف در بستر مقاطع آبگذری

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به مشخص شدن گلوگاه‌های آبگذری سیلاب و نقاط حادثه خیز افزود: به منظور پیش‌بینی و اقدام لازم، هماهنگی با ایستگاه‌های بالادست استان نیز انجام می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی مناسب در زمان بروز سیلاب خبر داد و گفت: گروه‌های گشت و بازرسی شرکت نیز نسبت به پایش مستمر مجاری آبی، رودخانه‌ها و کانال‌ها اقدام خواهند کرد.

محمدی با اشاره به شناسایی و برچیدن هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر مقاطع آبگذری تصریح کرد: نقاط حادثه خیز، سازه‌های تقاطعی با رودخانه و دارای ریسک و محل‌های آبگذری در استان شناسایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر اظهار داشت: به منظور انجام اقدامات لازم، این نقاط به شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و راهداری اعلام شده است.

طی سال‌های گذشته ساخت‌وسازهای بسیار زیادی در مسیر رودخانه‌های فصلی انجام شده است که بسیاری از آنها بدون هیچ مجوزی بوده است و هر ساله در فصل بارندگی با خطرات زیادی روبرو هستند.

می‌طلبد که ضمن مقابله با چنین ساخت و سازهایی‌، مسیل‌ها پاکسازی شوند، دهانه پل‌ها باز شوند و کانال‌های دفع آب‌های سطح بازگشایی شوند تا خطرات ناشی از عبور روان‌آب‌ها کمتر شود.