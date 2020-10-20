«دستور سنتور» به چاپ چهل و یکم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی – هنری ماهور چهل‌ویکمین چاپ کتاب «دستور سنتور» اثر زنده‌یاد فرامرز پایور را با شمارگان ۱۰ هزار نسخه، ۶۴ صفحه و بهای ۳۰ هزار تومان منتشر کرد. تاریخ تالیف کتاب به دهه ۴۰ شمسی بازمی‌گردد اما چاپ نخست نشر ماهور از این کتاب سال ۷۴ در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود. بیشتر نوازندگان سنتور در چند دهه اخیر آموزش خود را با این کتاب آغاز کرده‌اند.

«دستور سنتور» نخستین کتاب مکتب فرامرز پایور است که به شکلی تدریجی، از آسان به سخت، شاگرد مبتدی سنتور را به پیش هدایت می‌کند. درس‌های نخستین کتاب، پس از آشنایی مقدماتی با نت، به اجرای مضراب‌های مختلف اختصاص دارد. سپس قطعات مختلفی که به تعداد سی‌وهفت درس، از آسان به سخت، چیده شده اند همراه توضیحات لازم برای معرفی آنها و نکته‌هایی برای اجرای صحیح هریک، به ترتیب باقی کتاب را تشکیل می‌دهند.

شاگرد سنتور، علاوه‌بر آماده شدن مضرابش و درک صحیح از نواختن سنتور در سطح مقدماتی، با بسیاری از قطعات موسیقی سنتی ایران هم آشنا می‌شود که از آن میان می‌توان به زنگ شتر، شهرآشوب و نصیرخانی اشاره کرد. در پایان کتاب نیز هفده تمرین طراحی شده اند تا توانایی اجرایی شاگرد را برای ورود به سطح بالاتر آماده کنند. این مجموعه در قالب دو سی‌دی به طور جداگانه توسط سامان ضرابی ضبط و اجرا شده است.

«تئوری موسیقی»، «ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور چپ کوک»، «سی قطعه چهارمضراب برای سنتور»، «مجموعه پیش‌درآمد و رنگ (برای ویلن)»، «مجموعه پیش‌درآمد و رنگ (برای سنتور)»، «دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا»، «قطعات موسیقی مجلسی»، «رهگذر (دونوازی برای سنتور و فلوت)»، «ردیف آوازی و تصانیف قدیمی به‌روایت استاد عبدالله دوامی»، «چهل قطعه برای سنتور (پیش‌درآمد، رنگ، چهارمضراب از استادان قدیم ایران)» و «گفت‌وگو (دو نوازی برای ویلن و سنتور)» از دیگر کتاب‌های مشهور استاد پایور است.