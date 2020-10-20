ایجاد ۱۱ هزار شغل برای کولبران ۴۸۴ روستای مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی جوهری معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برک، گفت: این بنیاد برای کولبران ۴۸۴ روستای مرزی در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه ۳۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی راه‌اندازی می‌کند.

هادی جوهری که در جلسه همفکری مدیران بنیاد برکت با مدیران اقتصادی کرمانشاه در چهارچوب رویداد «کاک برکت» در محل استانداری این استان سخن می‌گفت، تاکید کرد: راه‌اندازی این تعداد طرح اشتغال‌زایی، نزدیک به ۱۱ هزار فرصت شغلی را در مناطق مرزی کشور به‌وجود خواهد آورد.

وی افزود: ۳۴ مجری و تسهیل‌گر در مناطق مرزی سه استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند و تا به امروز ۲۵۰۰ نفر از کولبرانی که متقاضی شغل بوده‌اند برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد در مناطق مرزی اظهار داشت: بنیاد تمرکز خود را بر اشتغال‌زایی در این مناطق معطوف کرده است و برنامه‌های ویژه‌ای را برای ایجاد فرصت‌های کسب و کار برای کولبران استان‌های مرزی به خصوص سه استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه دارد.

وی تصریح کرد: این ۱۱ هزار فرصت شغلی در ۸ رسته اصلی دام‌داری سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، طیور، تولیدی پوشاک، صنایع دستی، آبزی‌پروری، خدمات گردشگری و مشاغل فنی راه‌اندازی می‌شود.

جوهری از برگزاری رویداد ملی «کاک برکت» خبر داد و خاطرنشان کرد: این رویداد توسط ستاد اجرایی فرمان امام و با همکاری دانشگاه علم و صنعت با هدف اشتغال‌زایی برای کولبران استان‌های مرزی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این رویداد، جلب مشارکت‌های مردمی و جذب ایده‌ها و پیشنهادات خلاقانه و نوآورانه جهت ایجاد شغل برای کولبران است.

معاون تأمین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت با تاکید بر فعالیت‌های این بنیاد برای بالا نگه داشتن پرچم اشتغال در کشور گفت: بنیاد تا به امروز بیش از ۶۰ هزار طرح اشتغال‌زایی خرد و خانگی را در کشور راه‌اندازی کرده که ایجاد بیش از ۱۸۰ هزار شغل را به دنبال داشته است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۵۰۰ تسهیل‌گر بنیاد برکت در مناطق محروم سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و تعداد طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد تا پایان سال به ۱۰۰ هزار طرح می‌رسد که باعث راه‌اندازی ۳۰۰ هزار شغل خرد و خانگی می‌شود.

جوهری اظهار داشت: بنیاد برکت از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز اقدام به اشتغال‌زایی در مناطق محروم می‌کند. بنیاد تا به امروز با ۳۶۰ بنگاه مشارکت کرده است که بسیاری از این واحدهای صنعتی و تولیدی، حکم پشتیبان را برای مشاغل خرد و خانگی دارند.

در این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با بیان این‌که زندگی در جوار مرز دشواری‌های خاص خود را دارد، یادآور شد: باید به ایجاد شغل در مرزها توجه کنیم و برای آن‌ها مدل و ساز و کار مشخص تعریف کنیم و در کنار آن مدلی هم برای حمایت از اشتغال موجود در نواحی مرزها خصوصاً روستاها داشته باشیم.

هدایت حاتمی تاکید کرد: در صورت نیاز باید آموزش‌های لازم برای مرزنشینان در نظر گرفته شود و یا حتی پشتیبان‌هایی برای کمک به پیشبرد طرح‌های اشتغال‌زا بین آن‌ها مشخص شود.

وی از آمادگی بنیاد برکت برای کمک به اشتغال مرزنشینان یاد کرد و ادامه داد: منابعی هم در داخل استان در اختیار داریم که می‌توانیم از آن نیز برای کمک به ایجاد اشتغال در روستاهای مرزی استفاده کنیم.

همچنین در وبینار افتتاحیه رویداد «چرخ برکت» با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های الزهرا و علم و صنعت، مدیران شرکت‌های ریسندگی و بافندگی و فعالان و طراحان تولید پوشاک، نقاط قوت و ضعف صنعت پوشاک در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این وبینار، ضمن طرح موانع بر سر راه صنعت تولید پوشاک از جمله مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فرسوگی ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه، مالیات، بیمه، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و … بر تشکیل و تکمیل زنجیره تولید در این صنعت تاکید شد.

گفتنی است، «چرخ برکت» رویدادی ملی است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام و با متولی‌گری بنیاد برکت با هدف تولید ۵ میلیون دست پوشاک و ایجاد ۲ هزار شغل برگزار می‌شود. هدف این رویداد، جذب طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه برای تحول صنعت پوشاک و تولید ۵ میلیون دست لباس تا پایان سال جاری است.

کارآفرینان و ایده‌پردازان می‌توانند با مراجعه به آدرس event.barkat.ir طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه خود را در رابطه با دو رویکرد «کاک برکت» و «چرخ برکت» ارائه نمایند.