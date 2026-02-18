۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

قهرمان فوق سنگین وزنه برداری ایران مشخص شد/ قهرمانی به سپاهان رسید

وزنه بردار تیم فولاد مبارکه سپاهان عنوان قوی ترین وزنه بردار لیگ فصل جاری کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دسته رقابت های لیگ وزنه برداری ایران در سال ۱۴۰۴ و در ۱۱۰+ کیلوگرم علیرضا یوسفی با مجموع ۴۳۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید. یوسفی وزنه بردار فولاد مبارکه سپاهان در یکضرب ۱۸۸، دوضرب ۲۴۲ و مجموع ۴۳۰ کیلوگرم را به ثبت رساند.

رضا حسن پور از تیم مناطق نفت خیز جنوب با ۴۰۷ کیلوگرم دوم شد. او در یکضرب رکورد ۱۸۷ کیلوگرم را ثبت کرد اما در دوضرب مصدوم شد و با ۲۲۰ کیلوگرم رقابت دوضرب خود را به پایان رساند.

حمیدرضا محمدی تنها دیگر وزنه بردار مناطق نفت خیز سوم شد.او در یکضرب ۱۷۷، دوضرب ۲۱۲ و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم را به نام خود زد.

در پایان رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری، تیم سپاهان با ۲۴۹۵ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

