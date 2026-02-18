حجت الاسلام خلیلی: قوه قضائیه به سمت تمرکز زدائی حرکت کرده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی، عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها تفویض شده تا مدیران استانی بتوانند با توجه به شرایط بومی، مسائل و پرونده‌ها را با دقت و کارآمدی بیشتری مدیریت کنند.

وی افزود: بسیاری از موضوعات قابلیت حل‌ و فصل در سطح استان را دارند و در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر باشد نیز سازوکار لازم پیش‌بینی شده است.

وی این رویکرد را موجب کاهش بروکراسی، افزایش سرعت عمل و ارتقای پاسخگویی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: اعتماد به مدیران استانی و استفاده از ظرفیت‌های میدانی آنان، نقش مهمی در بهبود عملکرد مجموعه قضایی و رضایتمندی مردم دارد.

وی در ادامه با اشاره به سوابق مدیریتی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، از عملکرد وی قدردانی کرد و تجربه فعالیت در استان‌های دارای شرایط خاص و پیچیده را از نقاط قوت مدیریت قضایی در کرمان برشمرد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: بهره‌گیری از مدیرانی که در بدنه قوه قضاییه رشد یافته و با ساختار و مأموریت‌های آن آشنایی عمیق دارند، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق و مؤثر خواهد بود.

حجت الاسلام خلیلی، همچنین با تقدیر از دادستان مرکز استان کرمان، به جایگاه حساس و مسئولیت سنگین دادستانی اشاره کرد و نقش دادستان‌ها را در صیانت از حقوق عامه، تأمین امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم تعیین‌کننده دانست.

وی تأکید کرد: تلاش‌های تخصصی و عمیق دادستانی‌ها باید به‌درستی دیده و تبیین شود، چرا که بخش قابل توجهی از آرامش و امنیت جامعه مرهون عملکرد این بخش از دستگاه قضایی است.

وی عنوان کرد: ظرفیت ها و امکانات بسیار زیادی در استان کرمان وجود دارد و شاید در برخی حوزه ها کمتر از این ظرفیت ها برای خدمت رسانی به مردم و توسعه و پیشرفت استفاده شده باشد و شاید در کنار این موارد تهدیداتی نیز وجود داشته باشد که باید با رفع تهدیدها از این ظرفیت ها برای خدمات رسانی هر چه بهتر به مردم استفاده شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: نگاه حاکمیتی به ظرفیت های استان ها برای توسعه خدمت به مردم و برای استفاده از این فرصت ها بر مبنای هم افزایی باید شکل گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی بر نقش محوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان برای ایجاد همگرایی در مسیر توسعه خدمت رسانی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: برمبنای محوریت ایجاد شده، کلیه بخش های حاکمیتی می توانند از ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که در هر جا انسجام رقم خورده است، کمترین چالش ها را داشته ایم، عنوان کرد: اقدامات و تلاش های نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه کرمان و رئیس کل دادگستری استان کرمان در مسیر ایجاد هم افزایی و هماهنگی برای خدمت رسانی به مردم در این استان جای تقدیر دارد زیرا دراستان بر مبنای حمایت های انجام شده ، اقدامات بسیار خوب و کارهای عمیقی در دادگستری انجام شده و در سایر بخش ها نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: مردم در صحنه های مختلف و در جریان هایی که باید برای انقلاب و در کنار انقلاب حضور داشته باشند، حضوری گسترده داشته اند که نمونه آن 22 بهمن ماه امسال بود که موجب ناامیدی دشمنان شد.

قوه قضائیه ستون فقرات حکمرانی است

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور معاون اول محترم قوه قضائیه در استان کرمان و بازدید از دادگستری و دادستانی، این دو نهاد را مجموعه‌ای جهادی، انقلابی، سالم و باتجربه توصیف کرد.

حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، افزود:استان کرمان استانی ثروتمند است، اما با وجود ثروت‌های خدادادی، متناسب با پتانسیل‌های خود پیشرفت نکرده است.

وی تاکید کرد: ثروت تنها به معنای پول نیست؛ بلکه شامل تاریخ کهن ایران اسلامی و نقش مهم استان کرمان در آثار تاریخی نیز می‌شود که خود از ثروت‌های این مرز و بوم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه استان کرمان پهناورترین استان کشور است، افزود: هر نقطه از استان کرمان پر از فرصت است.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان؛ ثروت اصلی دیگر را نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: بر مبنای نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، کرمان به لحاظ تربیتی بستری فراهم برای تربیت نیروهای انسانی برجسته دارد.