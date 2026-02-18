سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اظهار کرد: قرآن کریم نسخه نجات‌بخش بشریت است و اجرای طرح‌های مردمی همچون «زندگی با آیه‌ها» زمینه‌ساز زنده نگه داشتن فضای معنوی در جامعه و آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم نورانی قرآن می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط معنوی، بستری برای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و حضور خانواده‌ها در فضایی سالم و آموزنده فراهم می‌کند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان با جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی درصدد تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی هستند، حرکت‌های فرهنگی همچون «زندگی با آیه‌ها» می‌تواند نقش مؤثری در تقویت روح امید، همبستگی و اعتماد به نفس دینی ایفا کند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی نیازمند کار ریشه‌ای و فرهنگی است، تصریح کرد: ترویج مفاهیم قرآنی به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، موجب تقویت بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی آنان و افزایش قدرت تشخیص حق از باطل می‌شود.

اکبری اظهار کرد: اگر آموزه‌های قرآن در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» به‌صورت کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه ارائه شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی کاهش خواهد یافت.

وی برگزاری جلسات تبیینی، مسابقات روزانه، پویش‌های رسانه‌ای و حمایت از فعالان قرآنی را از جمله راهکارهای مؤثر در این مسیر عنوان کرد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی با تأکید بر اینکه عمل به قرآن مهم‌تر از قرائت صرف آن است، گفت: برای نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی باید آموزه‌های الهی در سبک زندگی، خانواده، محیط کار و مدیریت اجتماعی جاری شود.

وی افزود: آموزش مفاهیم قرآنی از سنین پایین، الگوسازی از چهره‌های موفق قرآنی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی و پیوند فعالیت‌های فرهنگی با نیازهای واقعی مردم، از جمله راهکارهای مؤثر برای تحقق این هدف است.

اکبری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت عملی به معارف قرآن هستیم و طرح «زندگی با آیه‌ها» گامی مؤثر در مسیر تحقق جامعه‌ای قرآنی و تمدن‌ساز به شمار می‌رود.