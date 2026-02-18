به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل» از چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با اولین شب ماه مبارک رمضان پخش خود را از شبکه سه سیما آغاز می‌کند. این برنامه قرار است حوالی زمان افطار روی آنتن شبکه سه برود و تکرار آن نیز از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد که ساعت دقیق آن متعاقباً اعلام می‌شود.

«محفل» که طی سال‌های اخیر به یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های قرآنی تلویزیون تبدیل شده، در فصل چهارم با دکور جدید و آیتم‌های متنوع، تلاش کرده است فضای صمیمی و معنوی خود را حفظ کند. تلاوت قرآن، گفتگوهای معنوی، معرفی استعدادهای قرآنی و روایت داستان‌های الهام‌بخش از جمله بخش‌های اصلی این فصل خواهد بود.

داوران فصل چهارم شامل حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو، احمد ابوالقاسمی و سیدجلال معصومی هستند که پیش‌تر نیز در برنامه حضور داشتند. میزبانان جدید فصل چهارم، حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر طباطبایی‌نژاد حافظ قرآن و نهج‌البلاغه و خطیب اهل اصفهان و ابو مصطفی سالارزهی قاری قرآن بلوچ و اهل سنت، با هدف تنوع‌بخشی به اجرا و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با مخاطبان به برنامه اضافه شده‌اند.

عوامل تولید «محفل» امیدوار هستند فصل چهارم نیز همچون دوره‌های گذشته بتواند جایگاه این برنامه را به عنوان یکی از شاخص‌ترین تولیدات قرآنی تلویزیون تثبیت کند و لحظاتی معنوی و اثرگذار را برای مخاطبان در شب‌های ماه مبارک رمضان رقم بزند.