تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی ۶ درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا صبح امروز در حاشیه مراسم تجلیل از رانندگان قانون مدار و نمونه‌های ترافیکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته ناجا بهانه‌ای است که ما خودمان را به مردم نزدیک تر کنیم و هر ساله برنامه‌هایی در این راستا داریم.

وی افزود: رانندگانی که در دو سال گذشته هیچ گونه تخلفی نداشتند و همچنین تصادفی هم نداشتند بررسی کردیم و امروز در این مکان و همچنین به طور همزمان در سایر استان‌ها از آنها تجلیل کردیم.

سردار حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه استفاده از سامانه‌های نظارتی تأثیری روی کاهش تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی داشته است، گفت: آمارها نشان می‌دهد ثبت تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی در شش ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

وی در پایان گفت: این کاهش دو دلیل داشته است یک بخشی از آن مربوط به کاهش کل ترددها به دلیل محدودیت‌های کرونایی است و یک بخش دیگر هم مربوط به رعایت قوانین آئین نامه‌ای از سوی رانندگان بخش ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.