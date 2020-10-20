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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

سردار کمالی خبر داد

اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی است

اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی است

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سرباز گفت: اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی و توانمندسازی کارکنان وظیفه است.

سردار موسی کمالی سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزش سرباز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دیدار عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون اشتغال و تولید با فرمانده و مسئولین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی خبر داد.

وی گفت: موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اشتغال و تولید به همراه کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و عضو فراکسیون اشتغال روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با فرمانده و مسئولین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی دیدار کرد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزش سرباز گفت: در این جلسه ابتدا سردار فرحی فرمانده قرارگاه با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در خصوص توانمند سازی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه، تشکیل قرارگاه مرکزی مهارت آموزی جهت انجام این مأموریت و گزارش مختصری از عملکرد قرارگاه بیان کرد.

وی افزود: فرمانده قرارگاه با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت همکاری همه دستگاه‌های کشوری و لشکری را در این خصوص خواستار شده و تأکید کرد اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی و توانمندسازی کارکنان وظیفه است.

موسی کمالی گفت: کاتب هم در این جلسه چند پیشنهاد از جمله حضور فرمانده قرارگاه در فراکسیون اشتغال و کمیسیون امنیت به منظور تعامل با نمایندگان مجلس و همچنین پیش‌بینی موضوع در قانون برنامه توسعه هفتم را ارائه کرد.

وی ادامه داد: بنده هم توان‌مندسازی و مهارت آموزی را به عنوان یک رویکرد جدید و تحولی در سربازی دانسته و عنوان کردم که استفاده از ظرفیت سربازی، جوانان در ضمن انجام وظایف دفاعی و امنیتی، واقعاً در نیروهای مسلح یک کار یاد بگیرند. لذا ضرورت دارد فصلی در قانون تحت عنوان توان‌مند سازی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه پیش‌بینی شود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سرباز گفت: لارگانی ضمن استقبال از این رویکرد مناسب در نیروهای مسلح، تاکید کرد که تلاش خود را جهت حمایت و اصلاح این قانون انجام دهد.

همچنین ایشان اشاره کرد که حضور در فراکسیون اشتغال و تولید و کمیسیون امنیت نیز مناسب است.

وی افزود: لارگانی تاکید داشت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بایستی اعتبارات لازم برای آموزش مهارت آموزی سازمان‌های ذیربط پیش‌بینی شود.

کد مطلب 5052489

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