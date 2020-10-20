اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی است

سردار موسی کمالی سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزش سرباز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دیدار عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون اشتغال و تولید با فرمانده و مسئولین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی خبر داد.

وی گفت: موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اشتغال و تولید به همراه کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و عضو فراکسیون اشتغال روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با فرمانده و مسئولین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی دیدار کرد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزش سرباز گفت: در این جلسه ابتدا سردار فرحی فرمانده قرارگاه با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در خصوص توانمند سازی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه، تشکیل قرارگاه مرکزی مهارت آموزی جهت انجام این مأموریت و گزارش مختصری از عملکرد قرارگاه بیان کرد.

وی افزود: فرمانده قرارگاه با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت همکاری همه دستگاه‌های کشوری و لشکری را در این خصوص خواستار شده و تأکید کرد اصلاح مقررات یکی از الزامات اجرای مهارت آموزی و توانمندسازی کارکنان وظیفه است.

موسی کمالی گفت: کاتب هم در این جلسه چند پیشنهاد از جمله حضور فرمانده قرارگاه در فراکسیون اشتغال و کمیسیون امنیت به منظور تعامل با نمایندگان مجلس و همچنین پیش‌بینی موضوع در قانون برنامه توسعه هفتم را ارائه کرد.

وی ادامه داد: بنده هم توان‌مندسازی و مهارت آموزی را به عنوان یک رویکرد جدید و تحولی در سربازی دانسته و عنوان کردم که استفاده از ظرفیت سربازی، جوانان در ضمن انجام وظایف دفاعی و امنیتی، واقعاً در نیروهای مسلح یک کار یاد بگیرند. لذا ضرورت دارد فصلی در قانون تحت عنوان توان‌مند سازی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه پیش‌بینی شود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سرباز گفت: لارگانی ضمن استقبال از این رویکرد مناسب در نیروهای مسلح، تاکید کرد که تلاش خود را جهت حمایت و اصلاح این قانون انجام دهد.

همچنین ایشان اشاره کرد که حضور در فراکسیون اشتغال و تولید و کمیسیون امنیت نیز مناسب است.

وی افزود: لارگانی تاکید داشت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بایستی اعتبارات لازم برای آموزش مهارت آموزی سازمان‌های ذیربط پیش‌بینی شود.