همایش یاوران وقف در زنجان به ‌صورت مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی از برگزاری همایش یاوران وقف به صورت محدود و مجازی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داد و گفت: در حاشیه این همایش از سند ارتقای فرهنگ وقف، فراخوان همایش وقف و سلامت و کتابخانه تخصص مجازی وقف رونمایی خواهد شد.

وی افزود: امسال با توجه به شرایطی که وجود دارد برنامه‌های دهه وقف بسیار محدود شده و طبیعتاً مثل هرسال امکان برگزاری همایش و مراسم های مختلف را نداریم.

کرمی ادامه داد: امسال فقط یک همایش مجازی برنامه ریزی شده که به‌صورت خیلی محدود و در حد یک جلسه با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: در این همایش از سند ارتقای فرهنگ وقف، فراخوان همایش وقف و سلامت و کتابخانه تخصص دیجیتالی وقف برای اولین بار رونمایی خواهد شد.