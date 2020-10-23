تعیین تکلیف قرارداد سرمربی تیم ملی بسکتبال پیش از آغاز اردوها

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۲.۵ سال اخیر و از زمان آغاز به کار مدیریت فعلی فدراسیون بسکتبال، هدایت تیم ملی به صورت متوالی بر عهده مهران شاهین طبع بوده است.

طبق اعلام فدراسیون بسکتبال قرار است تیم ملی سال آینده هم با هدایت همین مربی در بازی‌های المپیک توکیو شرکت کند. این موضوع اوایل مهرماه در نشست کمیته فنی بررسی و مصوب شد با این حال هنوز قرارداد رسمی برای این همکاری تعیین کننده منعقد نشده است.

قرارداد مهران شاهین طبع با فدراسیون بسکتبال شهریورماه سال گذشته بعد از پایان کار تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۹ چین که با کسب سهمیه المپیک برای بسکتبال کشورمان همراه بود، به پایان رسید. بعد از آن با وجود اعلام ادامه همکاری با وی، قرارداد جدیدی منعقد نشد.

در ادامه هم کرونا، همه گیری این ویروس و تعویق المپیک دست به دست هم دادند تا وضعیت کادر فنی تیم ملی بسکتبال مبهم و پیچیده شود تا سه هفته پیش که ابقای شاهین طبع به این وضعیت پایان داد.

حالا قرار است تیم ملی بسکتبال در آغاز دور جدید همکاری با مهران شاهین طبع به عنوان سرمربی در پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا شرکت کند.

به گفته رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال، پیش از آغاز اردوی آماده سازی برای برگزاری دو دیدار تیم ملی در این پنجره، قرارداد همکاری با مهران شاهین طبع و دستیارانش در کادر فنی منعقد خواهد شد. قرار است این قرارداد طبق آنچه در کمیته فنی هم مصوب شده بود، تا پایان بازی‌های المپیک توکیو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا از ۲۳ آبان ماه آغاز می‌شود. دیدار تیم ملی بسکتبال ایران و عربستان در این پنجره ۸ آذرماه برگزار می‌شود و دیدار برابر سوریه هم ۱۰ آذرماه برگزار خواهد شد. قطر میزبان هر دو دیدار خواهد بود.