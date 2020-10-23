نوسان سهام آسیایی و سقوط سهام چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه، در حالی که بازارهای منطقه آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شدند سهام چین سقوط کردند.

اداره غذا و داروی آمریکا داروی رمدیسویر شرکت دارویی جی‌لید را به عنوان درمانی برای کرونا تأیید کرد. گفته می‌شود این دارو زمان ریکاوری از بیماری کرونا را کوتاه‌تر می‌کند. این خبر اندکی روحیه سرمایه‌گذاران در بازارها را تقویت کرد.

فراگیرترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی به جز سهام ژاپن درصد رشد کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۱۸ درصد بالا آمد.

در بازار چین شاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۰۴ درصد سقوط کرد اما هانگ‌سنگ در بازار هنگ‌کنگ ۰.۴۹ درصد رشد کرد.

‌ای‌اس‌اکس استرالیا با افت ۰.۱۱ درصدی روبرو شد در حالی که کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲۴ درصد به ارزش خود افزود.

در بازار ارز شاخص دلار در برابر ارزهای آسیایی افت کرد. نرخ برابری یوآن چین با دلار ۰.۱۶ درصد تقویت شد و به ۶.۶۷۱۷ واحد رسید.

نرخ برابری ین ژاپن هم ۰.۱۲ درصد در مقابل دلار تقویت شد و به ۱۰۴.۶۹ واحد رسید.