به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، عصر امروز جمعه دوم آبان ماه، رادیو نمایش به عنوان تنها شبکه رادیویی، اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را پوشش می‌دهد.

این پوشش خبری، به صورت اختصاصی از اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در برنامه زنده «استودیو هشت» در محل باغ کتاب خواهد بود.

«استودیو هشت» ویژه اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، به تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی، گویندگی فرزام رنجبر، کارشناسی مصطفی محمودی و گزارشگری لیلا علاقه مند، عصر امروز جمعه دوم آبان ماه، ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.