  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

امشب پخش می‌شود؛

پوشش زنده اختتامیه جشنواره فیلم‌های کودکان از رادیو نمایش

پوشش زنده اختتامیه جشنواره فیلم‌های کودکان از رادیو نمایش

مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، عصر امروز جمعه دوم آبان ماه، رادیو نمایش به عنوان تنها شبکه رادیویی، اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را پوشش می‌دهد.

این پوشش خبری، به صورت اختصاصی از اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در برنامه زنده «استودیو هشت» در محل باغ کتاب خواهد بود.

«استودیو هشت» ویژه اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، به تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی، گویندگی فرزام رنجبر، کارشناسی مصطفی محمودی و گزارشگری لیلا علاقه مند، عصر امروز جمعه دوم آبان ماه، ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 5054693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها