ایران سفیر آمریکا در عراق را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «متیو تولر سفیر ایالات متحده در عراق در هماهنگی اقدامات تروریستی در عراق و منطقه، در ترور مجرمانه سردار سلیمانی و پیشبرد تحریمها علیه ملت ما نقشی محوری داشته است.»
وی افزود: «امروز ایران او و دو مقام دیگر رژیم آمریکا را که در این اقدامات نقش داشتهاند، تحریم کرد. اقدامات ضدایرانی بیپاسخ نخواهد ماند.»
وزارت امور خارجه نیز در همین زمینه بیانیهای صادر کرد که مشروح آن به شرح زیر است:
در اجرای تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ از «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای ذیربط، بر اساس اطلاعات و ادله مکفی که اثبات میکند ماتیو تولر، سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد، استیو فاگین، معاون سفیر و راب والر، سرکنسول ایالات متحده در اربیل، مشارکت موثر در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری و ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت و یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛ حمایت از گروههای افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره و از تروریسم دولتی علیه مردم منطقه و ایفاء نقشی موثری که در آن داشتهاند؛ و همچنین به دلیل مشارکت در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بینالملل ازجمله حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه، به ویژه به دلیل معاونت در ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، و نیز به دلیل نقشی که در اعمال تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده علیه مردم ایران داشته و دارند؛ مصداق بارز اشخاص مورد اشاره در بندهای سه تا پنج ماده ۴ و بند دو ماده ۵ قانون فوق به شمار رفته، و بدینوسیله از تاریخ صدور این بیانیه، دوم آبانماه ۱۳۹۹، آنها را در فهرست اشخاص مورد تحریم به گونه مقرر در قانون مذکور قرار میدهد.
اشخاص فوق الاشاره از این تاریخ مشمول تبعات و الزامات مندرج در «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» خواهند بود و کلیه نهادهای ذیصلاح طبق قانون اقدامات مقتضی جهت اثربخشی در این خصوص را اتخاذ خواهند نمود.»
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