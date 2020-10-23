قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۴۱ دلار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت سبد نفتی سازمان اوپک دیروز ۴۰ دلار و ۹۱ سنت ثبت شد، در حالی که روز چهارشنبه (۳۰ مهرماه) ۴۰ دلار و ۸۸ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (جمعه، دوم آبانماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۴۲ دلار و ۶۹ سنت و ۴۰ دلار و ۸۵ سنت به ازای هر بشکه بود.