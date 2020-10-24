اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در سفر به استان سیستان و بلوچستان از واحدهای دانشگاهی خاش، چابهار، ایرانشهر و زاهدان بازدید کرد.

فداکار در نشست صمیمانه با تعدادی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش با اشاره به عملکرد سامانه آموزشیار، گفت: استفاده از سامانه آموزشیار انقلابی بزرگ در حوزه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی است. استفاده از این سامانه بسیاری از مشکلات واحدهای دانشگاهی را در زمینه امور آموزشی برطرف می‌کند.

وی با اشاره به پایین‌بودن حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای سطح حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و از اصلاح ساختار حقوق و دستمزد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

لزوم معرفی ایده‌های کاربردی و دانش‌بنیان برای اخذ تسهیلات

فداکار همچنین در نشست صمیمانه با اعضای هیأت رئیسه، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، گفت: چابهار ظرفیت‌های خوبی دارد، دانشگاه باید در تأمین و تسهیل تجهیزات و امور مورد نیاز برای همکاری با صنعت، اقدامی مؤثر انجام دهد و ایده‌های دانش‌بنیان و کاربردی را معرفی کند تا در حد امکان برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

وی از ارائه تسهیلات به استادان و کارکنان دانشگاه خبر داد و افزود: شرایط استفاده همکاران از این تسهیلات فراهم شده و درباره تبدیل وضعیت کارکنان، اقداماتی صورت گرفته و واگذاری حداکثری اختیارات به استان‌ها و تسهیل فعالیت‌ها و امکانات رفاهی کارکنان از اولویت‌های کاری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه‌ با اعضای هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر از اختصاص وام به دانشجویان و کارمندان با همکاری بانک رسالت خبر داد.

وی در مورد چشم‌انداز حوزه‌ اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ساختار حقوق و دستمزد در آینده‌ای نزدیک اصلاح‌ می‌شود. با توجه به پایین‌بودن حقوق کارکنان واحدهای‌ مرزی‌ دانشگاه آزاد، ردیف حق مرزی به لیست حقوق آنان افزوده‌ می‌شود.