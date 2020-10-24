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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

شاخص ابتلا به کرونا در خراسان جنوبی ۴ برابر میانگین کشوری

شاخص ابتلا به کرونا در خراسان جنوبی ۴ برابر میانگین کشوری

بیرجند-دبیر ستاد دانشگاهی کنترل کرونا در خراسان جنوبی شاخص بروز موارد جدید ابتلا به کرونا در استان را ۴ برابر میانگین کشوری اعلام کرد و گفت: مردم از رفتن به دورهمی ها و سفر پرهیز کنند.

غلامرضا شریف زاده در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: متاسفانه روند شیوع کرونا و مرگ ناشی از این ویروس رو به افزایش است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا پایان وقت اداری دیروز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷۵ نمونه از بیماران مشکوک اخذ شده که از این تعداد تست کرونا برای ۲۲۰ بیمار مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۴ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: از این تعداد ۱۸۳ نفر مثبت قطعی کرونا ویروس هستند.

شریف زاده با بیان اینکه از این تعداد ۳۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، اظهار کرد: همچنین حال پنج بیمار کرونایی مساعد نیست.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی با بیان اینکه متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته هفت مورد ناشی از کرونا داشته ایم، افزود: شمار فوتی های ناشی از این ویروس به ۲۴۰ نفر رسیده است.

شریف زاده با بیان اینکه میزان ورود تجمعی خراسان جنوبی به ۶۶۵ در ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه شاخص ورود تجمعی در استان از میزان این شاخص در کشور پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: شهرستان بشرویه با ۸۷۲ در ۱۰۰ هزار بیشترین میزان ورود تجمعی را به خود اختصاص داده است.

وی خواستار پرهیز از دورهمی های خانوادگی شد و گفت: همچنین از شهروندان خواستاریم در رعایت پروتکل های بهداشتی همتی ویژه داشته باشند و از جابه جایی های غیر ضرور پرهیز کنند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: شاخص بروز موارد جدید مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در کشور ۷.۹ بوده که در خراسان جنوبی چهار برابر است.

کد مطلب 5055305

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