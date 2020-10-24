انتقاد از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در ادارات کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر شنبه در جلسه استانی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه اگر روز اول شیوع کرونا به جای تعطیلی‌ها تمرکزمان بر اجرای پروتکل‌ها بود شاید بهتر جواب می‌گرفتیم، بیان داشت: در حال حاضر شاهد هستیم که مردم فاصله اجتماعی را به خوبی رعایت نمی‌کنند که در این رابطه باید به مردم آموزش‌های لازم توسط مسئولان ذیربط داده شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ماسک در بین مردم فقط در حد حرف زدن است، افزود: در حال حاضر در جامعه مشاهده می‌کنیم که مردم به درستی از ماسک استفاده نمی‌کنند و در هنگام صحبت ماسک را پایین می‌آورند که این ماسک زدن کاملاً بی فایده است.

استاندار کرمان گفت: هم اکنون در بعضی از ادارات ما برخی از مصوبات جلسات ستاد کرونا اجرا نمی‌شود این در حالی است که شاهد هستیم در برخی از ادارات مدیران دستگاه‌ها و نهادها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

فدایی با بیان اینکه فرمانداران برای برگزاری مراسم در تالارها باید تصمیم‌گیری کنند، تصریح کرد: گشت ویژه کرونا باید همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و اگر در جایی تخلفی مشاهده کرد و یا شاهد برگزاری مراسمی در منزل بود با آن برخورد کرده و در صورت لزوم افراد خاطی را بازداشت کنند.