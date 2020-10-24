به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه گری که به ارائه الگوهای مطالبه گری و نقد و بررسی آنها اختصاص دارد به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود.

در اولین نشست این برنامه به ارائه و نقد و بررسی تجربه مطالبه گری در مسأله «هفت تپه» پرداخته خواهد شد.

حجت الاسلام محسن ریسمان سنج ارائه کننده این تجربه خواهد بود و میثم مهدیار و اسماعیل محمدولی به عنوان مهمان ویژه به نقد و بررسی این تجربه خواهند پرداخت.

حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت الاسلام روح الله میرزایی، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد و محمدصالح مفتاح، معاون فرهنگسازی، آموزش و رسانه ستاد امر به معروف نیز از اعضای حاضر در این نشست هستند.

نشست نقد و بررسی تجربه مطالبه گری در هفت تپه دوشنبه ۵ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات ستاد امر به معروف برگزار می‌شود.